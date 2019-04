EP-választás - Kezdődik az aláírásgyűjtés

A választáson indulni szándékozóknak 20 ezer érvényes támogató aláírást kell összegyűjteniük. Bejelentkezniük a választáson indulni szándékozó pártoknak a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) kell. A testület eddig 24 pártot vett nyilvántartásba. A nyilvántartásba vett pártok szombaton reggel 8 órától vehetik át az íveket, és ezzel kezdetét veszi a több mint két hétig tartó aláírásgyűjtés.



Szombatig mintegy 80 ezer ajánlóívet nyomtattak ki. Mivel az EP-választáson választójoga van - és így lista ajánlására is jogosult - annak a magyar állampolgárnak is, akinek az Európai Unión kívüli lakóhelye van, külön ajánlóív szolgál a magyarországi lakcímmel és személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok ajánlásainak gyűjtésére, illetve a magyarországi lakcímmel vagy személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok ajánlásainak gyűjtésére. A választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát érvényesen csak egyszer. A pártok április 23-án 16 óráig gyűjthetik össze az induláshoz szükséges 20 ezer ajánlást, és eddig jelenthetik be országos listáikat az NVB-nél.



Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. A törvény azonban tiltja az ajánlás gyűjtését az ajánló és a gyűjtő munkahelyén munkaidőben vagy munkavégzése közben, a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben. Tilos ajánlást gyűjteni közösségi közlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségeiben, felsőoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségeiben, illetve a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen (például áruházi parkolóban).



A választópolgároknak figyelniük kell arra, hogy csak az az ajánlóív hiteles, amelyen szerepel a választási iroda pecsétje, az ív sorszáma, és feltüntették rajta az aláírásgyűjtő polgár nevét és aláírását. A pártoknak figyelniük kell arra, hogy az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait, mert amennyiben azok hibásak (például elírja a személyi azonosítóját), az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelen. A gyűjtés befejezésekor az összes ívet (azt is, amelyen egy ajánlást sem tettek) le kell adniuk a pártoknak, különben le nem adott ívenként ezer forint bírságot szab ki a Nemzeti Választási Bizottság. A 2014-es EP-választáson a pártokat összesen 92 millió forintra bírságolták az időben le nem adott ajánlóívek miatt.