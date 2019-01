EP-választás - Halász: Brüsszel tovább erőlteti a kötelező kvótát

Brüsszel tovább erőlteti a kötelező betelepítési kvótát - közölte Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője vasárnap budapesti sajtótájékoztatóján.



Erre több brüsszeli nyilatkozat utal az elmúlt időszakban - mondta Halász János. Példaként említette, hogy szerdán az Európai Bizottság migrációs biztosa beszélt arról, hogy egy állandó, kiszámítható és fenntartható mechanizmusra lenne szükség a migránsok elhelyezéséhez, vagyis kvótára.



Dimitris Avramopoulos azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a mostani brüsszeli bizottság - "amely utolsó hónapjait tölti" - még kész lenne gyorsan tető alá hozni ezt - tette hozzá. Ugyanerről beszélt Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke is, aki feketén-fehéren kijelentette, hogy a mostani Európai Parlament készen áll arra, hogy újra nekifusson a kötelező betelepítési kvótának - közölte Halász János. A fideszes képviselő szerint látszik, hogy "Brüsszel mostani bevándorláspárti vezetése a Soros-terv mentén halad" és tovább erőlteti a kvótát. A "bevándorláspárti" Európai Bizottság és Európai Parlament (EP) a migránsok állandó betelepítésére és a kvóta bevetésére készül - hangsúlyozta Halász János, hozzátéve: a Fidesz ezt elutasítja, s nem engedik, hogy Magyarország "bevándorlóországgá" váljon. Ez a májusi EP-választás tétje - jelentette ki Halász János, hozzátéve: a Fidesz továbbra is küzd az illegális migráció és a kötelező betelepítés ellen.



Felidézte, Magyarországon 2016 október elején volt egy népszavazás, amelyen több mint 3 millió 280 ezer ember utasította el a kötelező betelepítési kvótát. Többek között ezt is megerősítették tavaly áprilisban az országgyűlési választásokon.



A Fidesz továbbra azt a politikát követi, mely szerint nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon. Kérdésre válaszolva a "legnagyobb pofátlanságnak" nevezte, ahogy a Demokratikus Koalíció képviselői "hazudoznak" a nyugdíjak ügyében. Kiemelte: a Gyurcsány-Bajnai-kormány volt, amely elvett egyhavi nyugdíjat a nyugdíjasoktól.