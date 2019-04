EP-választás - Gulyás: több mint kétszáz fórumot tart a Fidesz a kampányban

A Fidesz országszerte több mint kétszáz fórumot tart majd az európai parlamenti választás kampányában, ezeken miniszterek, államtitkárok és a kormánypárt vezető politikusai is részt vesznek - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz alelnöke pénteken, az InfoRádió Aréna című műsorában nyilatkozva.



A tárcavezető szerint a rendezvényeken szó lesz majd az Orbán Viktor miniszterelnök által napközben ismertetett hétpontos, a bevándorlás megállítását célzó programjáról is. Senki nem vitatja ugyanis, hogy az EP-választás egyik legfőbb kérdése a migráció, amilyenhez hasonló közös európai téma talán nem is volt korábban - fejtette ki.



Gulyás Gergely hangsúlyozta, az Európai Uniónak a lisszaboni szerződés értelmében tagállami hatáskörben kellene hagynia a migráció megítélését, vagyis arról a nemzetállamoknak kellene dönteniük saját hatáskörben, az uniónak pedig fel kell hagynia minden jelenlegi pártoló hozzáállásával.



A Fidesz alelnöke ismételten kijelentette, szeretnének az Európai Néppártban maradni, azonban ez csak a voksolás után, az összeurópai erőviszonyok kialakulása után dől el, és abban döntő fontosságú lesz, hogy a pártcsalád milyen politikai irányvonalat képvisel majd a migráció kezelésében.



Gulyás Gergely megerősítette azt is, bár Manfred Weber néppárti frakcióvezetővel szembeni szimpátiájuk nem nőtt a Fideszre tett kijelentései miatt, mégis őt jobb jelöltnek tartják az Európai Bizottság élére a szocialisták támogatta Frans Timmermansnál.



Megjegyezte továbbá, a térség uniós tagállamai úgy érzik, szövetségeseiket Közép-Európában kell keresniük, vagyis a geopolitika meghatározóbb számukra, mint a politikai eszmerendszer.



A Miniszterelnökség vezetője elmondta, Trócsányi László várható európai uniós szerepvállalása miatt új igazságügyi miniszter kinevezésére lesz szükség, ugyanakkor kormányátalakítási szándékról nem tud. Úgy fogalmazott, a kabinetben kollegiális, jó az együttműködés, ha voltak is feszültségek, azok megszűntek a tavalyi választás óta.



Gulyás Gergely a munkaerőhiány kezelésére vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette, a határon túli munkaerő-tartaléknak köszönhetően ma már évente több magyar érkezik az országba, mint ahányan az országot elhagyják.



Tájékoztatása alapján a kormány néhány héten belül bejelentheti azt a gazdaságvédelmi akciótervet, amely az eurózóna lassuló gazdaságának hatásai alól kívánja mentesíteni Magyarországot.



A tárcavezető a magyar gazdaságpolitika nagy sikerének nevezte, hogy év végére szinte biztosan 70 százalék alá kerül az államadósság, amelynek szerkezetében is jelentős változás történt: míg 2010-ben több mint fele devizában állt fenn, addig ez az arány mára mindössze 25-26 százalék.



Közölte, nem látja, hogy a jövő évi költségvetés lehetővé tenné a személyi jövedelemadó további csökkentését.



Gulyás Gergelyt kérdezték a kórházi adósságállományról is, amelyről elmondta, az intézmények kevesebb mint harmada halmozta fel a jelenlegi 60 milliárd forintos hiány kétharmadát, amiért nagyobbrészt a finanszírozási rendszer okolható, kisebb részben pedig gazdálkodási hibák.



A kormánypárti politikus azt mondta: már a tavalyi parlamenti választás előtt is számoltak az ellenzéki összefogás esélyével, mivel úgy látják, az ellenzék hajlandó "bármilyen alapelvet sutba dobni" a hatalom megszerzése érdekében. Hangsúlyozta, az önkormányzati választáson a hivatalban lévő polgármesterek teljesítménye lesz a meghatározó, ezért nem tartanak alapvető politikai átrendeződéstől a helyi ellenzéki összefogások hatására. Gulyás Gergely megjegyezte, a Fidesz nem tervez nagy személyi változásokat a fővárosi kerületek és nagy városok polgármesterjelöltjeinél.