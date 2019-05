EP-választás - Fidesz-KDNP: kampányakció volt az ellenzék által kezdeményezett parlamenti ülés

Az ellenzék színtiszta kampányakciójának nevezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének pénteki összehívását a kormánypártok nevében nyilatkozó KDNP-s Nacsa Lőrinc.



A politikus pénteken ezt azzal is alátámasztotta, hogy az üléstől az ellenzék közel harmada, vagyis tizennyolc képviselőjük is távol marad, holott az ellenzék kezdeményezte annak összehívását.



Ebben a kampányakcióban a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt - hangsúlyozta. Már csak azért sem, mert teljesen álságosnak és kétszínűnek tartják, hogy "azok az ellenzékiek akcióznak most, akik devizahitelekbe hajszolták az embereket, de egyetlen, a bajbajutottakat segítő intézkedést sem szavaztak meg" - fogalmazott.



Az elmúlt években a Fidesz-KDNP parlamenti többség és a kormány számos intézkedést hozott a bajbajutott családok érdekében. Csak az eszközkezelő 36 ezer családot mentett meg, akik közül már csaknem húszezren jelezték, hogy élnek a felkínált lehetőséggel és így visszakaphatják otthonukat - ismertette.