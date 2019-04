EP-választás - Elindult a Fidesz országos aláírásgyűjtő akciója

Orbán Viktor hétpontos programja:



A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak!



Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására akarata ellenére!



Senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány, dokumentumok nélkül!



Szüntessék meg a migránskártyákat és a migránsvízumot!



Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítsék meg a határvédelem költségeit!



Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja magát!



Bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén!

A Fidesz megkezdte országos aláírásgyűjtő akcióját, amelyben arra kérik a magyar embereket, hogy aláírásukkal támogassák- jelentette be Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója szombaton.Hidvéghi Balázs az újpesti piac előtt felállított aláírásgyűjtő standoknál újságíróknak elmondta: az egész országban több mint 20 ezer aktivistával kezdték meg a szombaton az aláírások gyűjtését, minél több emberrel szeretnének közvetlenül is beszélni Európáról, Magyarországról és az európai parlamenti (EP) választás tétjéről. A Fidesz kommunikációs igazgatója sorsdöntőnek nevezte a májusi EP-választást és úgy vélte, ilyen nagy tétje még soha nem volt európai parlamenti voksolásnak, mint most, mert nagyon fontos, hogy megállítsák Európában azt a bevándorláspárti politikát, amely veszélyes Európára, az európai nemzetekre és az európai kultúrára is. "Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első" - hangoztatta a politikus, kiemelve, hogy a Fidesz a nemzetek Európáját képviseli, amely megvédi az európai embereket.A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett arra, hogy a magyarok már többször "hangosan nemet mondtak" az erőltetett bevándorlásra, és arra kért mindenkit, hogy vegyen részt a választáson és támogassa aláírásával a miniszterelnök által pénteken bejelentett hét pontos programot, amely a bevándorlás megállításáról szól. Zsigmond Barna Pál, fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt: az EP-választás tétje, hogy Brüsszelben a bevándorlást támogató, vagy az azt ellenző erők lesznek meghatározóak. Fontos, hogy Magyarország megmaradjon Magyarországnak, Újpest megmaradjon Újpestnek, és száz év múlva is magyarul beszéljenek hazánkban - fogalmazott.Hangsúlyozta: elutasítják az "európai egyesült államok lázálmát", és ehelyett azt szeretnék, hogy Európa továbbra is a nemzetek együttműködésén alapuljon. A önkormányzati választásokon való budapesti ellenzéki együttműködést Hidvéghi Balázs kérdésre válaszolva úgy kommentálta: az ellenzéket egy dolog kapcsolja össze, az, hogy bevándorláspártiak és a pénzért és a hatalomért mindenre képesek. Az ellenzéki pártokra nem lehet számítani, amikor Magyarország megvédéséről van, sem itthon, sem Brüsszelben.