Emmi: a "Soros-hálózat" és az ellenzék kampányakciója a diákok tüntetése a nyelvvizsgához kötött felvételi ellen

A Jövőt a diákoknak! címmel megrendezett demonstráció résztvevői az Országház előtt 2019. április 26-án. A tüntetést felsőoktatási felvételit 2020-tól nyelvvizsgához kötő kormányzati tervek ellen szervezték. MTI/Koszticsák Szilárd

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerint a "Soros-hálózat" és az ellenzék kampányakciója a diákok pénteki, Kossuth Lajos téri tüntetése.A tárca oktatásért felelős államtitkársága ezt délután, a tüntetés előtt közölte az MTI-vel. Közleményükben azt írták: négy héttel az európai parlamenti választás előtt a "Soros-szervezetek, Gyurcsányék és a többi ellenzéki párt" ismét politikai kampányakciókhoz akarja felhasználni a diákokat.Közölték: a nyelvvizsgához kötött felvételiről szóló döntést 2014 óta ismerik az iskolák, a pedagógusok, a szülők és a diákok, bevezetését tehát több mint hat év felkészülés előzi meg.Azt írták: ez az első kormány, amely segíti a fiatalok nyelvtanulását, és jelentős anyagi terhet vesz le a szülőkről azzal, hogy ingyenessé tette az első sikeres nyelvvizsgát és bevezeti a kétszer kéthetes ingyenes külföldi nyelvtanfolyamokat.A felsőoktatási felvételit 2020-tól nyelvvizsgához kötő kormányzati tervek ellen szerveztek tüntetést "Jövőt a diákoknak!" címmel középiskolások és egyetemisták a Parlament előtt. Gyetvai Viktor szervező beszédében arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy szeptember elsejéig tegyen középfokú komplex nyelvvizsgát, és adja meg az időpontot és a helyet, ahol vizsgázik, hogy a diákok is vele mehessenek. Szólt arról is: ha ez nem történik meg, népszavazást kezdeményeznek, hogy ne lépjen életbe 2020-ban ez a módosítás, valamint azért is, hogy ne lehessen miniszterelnök, aki nem teljesíti az egyetemi felvételi elvárásait.A felsőoktatási felvételit 2020-tól nyelvvizsgához kötő kormányzati tervek ellen szerveztek tüntetést "Jövőt a diákoknak!" címmel középiskolások és egyetemisták péntek délután a Parlament előtt.Gyetvai Viktor szervező beszédében arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy szeptember elsejéig tegyen le egy középfokú komplex nyelvvizsgát és adja meg az időpontot és a helyet, ahol vizsgázik, hogy a diákok is vele mehessenek. Hozzátette: ha ez nem történik meg, népszavazási kezdeményezéssel élnek két témában.Egyrészt azért kezdeményeznek népszavazást, ne lépjen életbe 2020-ban, hogy csak nyelvvizsga-bizonyítvánnyal lehessen felvételizni, és addig ne várják ezt el, amíg a magyar oktatási rendszer nem képes a nyelvvizsgára minden diákot felkészíteni. Másrészt azért, hogy Magyarországon ne lehessen miniszterelnök, aki nem teljesíti az egyetemi felvételi elvárásait - mondta.A tüntetésen Ercse Kriszta oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szóvivője azt javasolta, addig ne kössék nyelvvizsga meglétéhez a felsőoktatási felvételit, amíg a parlamenti képviselők 85 százaléka meg nem szerzi a középfokú komplex nyelvvizsgát.A Pedagógusok Szakszervezetének képviseletében felszólaló Dvorácskó Balázs szerint a javaslat veszélyezteti a pedagógus-utánpótlást, mert a képzésben tanulók jelentős részének most sincs nyelvvizsgája.A tüntetésen felszólalt középiskolai és egyetemi tanuló is, a Kossuth tér közepén összegyűlt tömegben több ellenzéki párt zászlóit lehetett látni, valamint feltűnt Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke is.