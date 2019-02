Emberölés előkészületével is megvádolhatják Pásztor Anna zaklatóját

Emberölés bűntett előkészületével is megvádolhatják azt a férfit, akivel szemben korábban egy énekesnő zaklatása miatt indult eljárás.A Pesti Központi Kerületi Bíróság hatáskörének hiányára hivatkozva a Fővárosi Törvényszékre tette át az ügyet, erről utóbbi tájékoztatta csütörtökön az MTI-t.A közlemény szerint a bizonyítási eljárás során felmerült, hogy a vádiratban szereplő cselekmény - a vádtól eltérően - emberölés bűntette előkészületének is minősülhet. A bíróság szerint ugyanis a tárgyaláson megtekintett fényképek, üzenetek, valamint a tanúvallomások tartalma és a vádlott tárgyaláson tett nyilatkozata is a zaklatás vétségénél súlyosabb bűncselekmény elkövetésére utal.Ibolya Tibor fővárosi főügyész novemberben adott tájékoztatást arról, hogy vádat emeltek a férfi ellen. Közlése szerint a 40 éves férfi naponta többször is személyes jellegű, a sértett mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozó, negatív és nyomasztó hangvételű üzeneteket küldött. A sértett kérte a vádlottat, hogy ezt hagyja abba, később le is tiltotta őt a közösségi oldaláról. A férfi viszont új profilt hozott létre, és arról, valamint ismerősei profilján keresztül folytatta a zaklatást. Viszonzatlan érzelmei miatt bosszút fog állni az énekesnőn - írta neki -, később pedig erőszak alkalmazására is utalt.A férfi egyik fenyegetésének megfelelően augusztusban a zenekar budapesti koncertjén is megjelent. A biztonsági szolgálat azonban fénykép alapján felismerte őt, és értesítette a rendőrséget. A rendőrök elfogták a vádlottat, aki jelenleg is letartóztatásban van - olvasható a közleményben.A férfit videóhívással hallgatták meg a csütörtöki tárgyaláson, amire Pásztor Anna személyesen ment el. Az Anna and the Barbies énekesnője aza tárgyalás után többek között azt mondta, hogy semmi sem lesz olyan, mint előtte.