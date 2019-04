Elzavarta otthonról kiskorú gyerekeit egy nagykanizsai férfi

Kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat egy négygyermekes nagykanizsai férfi ellen, aki éveken át szóban és tettleg is bántalmazta feleségét és közös gyerekeiket, kiskorú fiait több esetben is elkergette otthonról - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.



Pirger Csaba beszámolója szerint az 50 éves férfi 1995-ben kötött házasságot, amelyből négy, jelenleg 7 és 24 év közötti gyermek született. A szülők közötti viszony az apa munkanélkülisége, illetve labilis mentális állapota miatt megromlott, a férfi a betegsége miatt mindenkiben rosszindulatot és fenyegetést lát, amire kirobbanó dühvel reagál.



A kiszámíthatatlan viselkedés miatt a család folyamatos stresszhelyzetben és félelemben élt, volt, hogy a már felnőttkorú lánya azért hívott rendőröket, mert az apja a lakásban tört-zúzott. A körülmények miatt az anya még 2015-ben albérletbe költözött a gyerekekkel, de a férje ott is fenyegette őket, előfordult, hogy az óvodába együtt autózva a nőt minden előzmény nélkül megütötte, majd kidobta a mozgó járműből.



A történtek miatt a Nagykanizsai Járásbíróság 60 napra megelőző távoltartást rendelt el a férfival szemben, az anya azonban kötődött a férjéhez, ezért vissza is költözött hozzá a gyerekekkel. Később felnőtt gyermekeik elköltöztek, a férfi viselkedése azonban nem változott.



A férj és a feleség hol együtt élt, hol szétköltöztek, az anya egy időben külföldön vállalt munkát, a gyerekeket pedig a férjére hagyta. A megyei kormányhivatal nagykanizsai gyámügyi osztálya családgondozót és esetmenedzsert rendelt ki a gyerekek mellé, az apa azonban a szakemberekkel nem volt hajlandó együttműködni, velük szemben is agresszív magatartást tanúsított.



Elhanyagolta a rábízott gyerekeket, koloncnak nevezte őket, rendszeresen bántalmazta, többször felügyelet nélkül hagyta mindkettőt, illetve az óvodában is folyamatosan konfliktusai voltak a nevelőkkel. Nem egy esetben rendőrök keresték meg az apát, vagy ők vitték haza az egyik gyereket, aki a szülője keresésére indult.



A kiskorúakat többször elzavarta otthonról, a gyerekek ilyenkor a rokonaikhoz menekültek.



A vádirat szerint a férfi a magatartásával súlyosan veszélyeztette gyermekei érzelmi-értelmi fejlődését.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)