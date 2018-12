Elrendelték a soroksári gyilkosság gyanúsítottjának letartóztatását

Fotók: MTI/Mihádák Zoltán

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra annak a férfinak a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2013 szeptemberében Soroksáron megölt egy futó nőt. A végzés nem jogerős - közölte a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-vel.A nyomozás adatai szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a nőt 2013. szeptember 25-én Budapest XXIII. kerületében egy füves-bokros területen "szexuális célzattal, brutálisan, az emberi méltóság mély megalázásával" megölte, majd személyes tárgyait magával vitte. A rendőrség a férfit aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítja.A törvényszék közölte: a gyanút a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, a rendőri jelentések, az igazságügyi orvosszakértői vélemények, az igazságügyi genetikai szakértői vélemények, az igazságügyi vegyészszakértői és nyomszakértői vélemény és a lefoglalt bűnjelek támasztják alá. A nyomozás még tart, további eljárási cselekmények várhatók.A bíróság a cselekmény jellegét, a gyanúsított személyi körülményeit (2013. október 25-től 2018. december 5-ig fogva tartották, előtte hajléktalanként élt) és többszörösen büntetett előéletét is figyelembe véve úgy ítélte meg, hogy a bűnismétlés, valamint a szökés, elrejtőzés veszélye miatt vele szemben kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazható.A gyilkosság áldozata egy 36 éves helyi nő volt, akit 2013. szeptember 25-én este kocogás közben támadtak meg. Holttestére másnap hajnalban a szokásos futóútvonalához közeli bozótosban találtak rá. Támadója lemeztelenítette, speciális matrózcsomókat használva megkötözte, brutálisan megverte, megbecstelenítette, majd megfojtotta.A rendőrség idén szeptember 8-án jelentette be, hogy egy negyvenéves, börtönbüntetését töltő férfit gyanúsítanak a soroksári gyilkossággal.A Nemzeti Szakértői és Kutató Intézet a közelmúltban jelezte a rendőröknek, hogy talált egy olyan - jelenleg büntetését töltő - férfit, akit a helyszínhez lehet kötni, és részese volt már hasonló bűncselekménynek. Így jutottak el R. Szilveszterhez, aki a bűncselekmény elkövetésekor 35 éves volt, a gyilkosság helyszínének közelében töltötte gyerekkorát és a telefonjából kinyert adatok szerint a bűncselekmény előtti napokban is a helyszínen tartózkodott.