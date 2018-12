Elmeorvos: Szexuális vágyat érez a sztárok iránt Pásztor Anna zaklatója

A Blikk információi szerint a korábban elvégzett igazságügyi elmeorvosi szakértői vélemény szerint szexuális vágyat érez a sztárok iránt Jozef P., akinek a bíróságon zaklatás minősített esete miatt kell felelnie, amelyért akár két év börtönt is kaphat. - írja a BorsOnline – Az iratokból megállapítható, hogy a vádlottnak a sztárokhoz fűződő, illuzórikus, túlfűtött szexuális vágya van. Ez azonban nem zárja ki a beszámíthatóságát, emiatt pedig büntethető – nyilatkozta a Blikknek Pásztor Anna ügyvédje, dr. Szilágyi Roland, aki azt is elárulta, hogy mikor kezdődik a tárgyalás. – Január tizenegyedikén kell bíró elé állnia a vádlottnak. Ügyfelem nem lesz ott, én képviselem majd a tárgyalóteremben.– Az biztos, hogy sem én, sem a párom, Balázs nem leszünk ott, január elején elutazunk külföldre. Szeretném az egész családot megkímélni ettől a pertől – árulta el az énekesnő a lapnak.Az Anna & the Barbies frontemberét hónapokig üzenetekkel bombázó férfi augusztusban késsel érkezett a zenekar egyik budapesti koncertjére, ahol a biztonságiak elfogták, és azóta letartóztatásban van.