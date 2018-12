Eljárás indult az MTVA munkavállalóiról készült képek közzététele miatt

Eljárást indított a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az MTVA egyes munkavállalóiról készült képfelvételek közösségi médiában történő közzététele miatt.



A NAIH elnöke csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a hatóság elítéli mindazokat a tevékenységeket, amelyek arra irányulnak, hogy másokat - akár vélelmezett jogsértést megvalósítókat - pellengérre állítsanak.



Péterfalvi Attila azt írta: a NAIH-hoz panaszbejelentés érkezett az egyes MTVA munkavállalókról készült képfelvételek legnagyobb közösségi oldalon történő, "negatív értékítéletet közvetítő, feltehetően fenyegetési céllal történő közzétételével kapcsolatban".



Az érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő joga érvényesülésének érdekében felhívta a figyelmet többek között arra, hogy a szabad véleménynyilvánítás joga bárkit, bármely fórumon megillet, de ezen alapjog gyakorlása nem eredményezheti más alapjog megsértését. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket mindenkinek be kell tartania - szögezte le.



A magánszemélyeknek, az országgyűlési képviselőknek és a sajtónak nem minősülő szervezeteknek - mint adatkezelőknek - a képfelvételek készítése és felhasználása során be kell tartaniuk az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, így az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.), valamint a polgári törvénykönyv rendelkezéseit (a sajtó munkatársaira ezek mellett különös szabályok is vonatkoznak). "A képfelvételek nem személyes célokra történő felhasználásának mint adatkezelésnek a jogszerűségét e jogi rendelkezések számos követelmény teljesítéséhez kötik, így különösen kiemelendő a jogszerű adatkezelési cél és az ehhez kapcsolódó megfelelő jogalap meghatározása" - hangsúlyozta Péterfalvi Attila.



A feltételezett jogsértést megvalósító, "ellenségnek" tartott személyekről készült képfelvételek nyilvánosságra hozatala, továbbítása, adatbázisba rendezése nem egyeztethető össze a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel - írta a NAIH elnöke. Hozzátette: az ilyen felvételek közzététele csak akkor nem sért alapvető adatvédelmi követelményeket, ha a felvételeken szereplőket felismerhetetlenné teszik ("kikockázzák") és teljes nevüket sem említik.



Péterfalvi Attila kiemelte: az "ellenségnek" tartottak cselekményeire nem lehet válasz jogsértés megvalósítása, mint például a személyes adatok gyűjtése, továbbítása és jogellenes nyilvánosságra hozatala. "Egy jogállamban az egyes cselekmények felett érzett felháborodás nem vezethet önbíráskodáshoz" - fogalmazott.



A jogsérelem orvoslására mindenkor kizárólag a hatályos jogszabályok által nyújtott jogi lehetőségek keretein belül kerülhet sor - írta a NAIH elnöke. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a hatóság álláspontja szerint a feltételezett jogsértés kivizsgálására indított valamely eljárásban jogszerűen felhasználhatók a képfelvételek bizonyítási eszközként.