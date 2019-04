Elindult a chartergépes szezon a sármelléki repülőtéren

Több mint 80 utassal a fedélzetén érkezett meg Frankfurtból szombat délután a sármelléki Hévíz-Balaton Airportra a Lufthansa idei első charterjárata, amelyet már 18 éve működtet a német tulajdonú hévízi Mutsch Ungarn Reisen.



A CRJ 900 típusú gépen érkező vendégeket Könnyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke köszöntötte, aki az MTI érdeklődésére elmondta: a Sármellékre érkező charterjáratokkal elsősorban Hévízen, továbbá Zalakaroson és Kehidakustányban pihenő vendégeket szállítanak.



A szálláshelyek a korábbi évekhez hasonlóan idén is összesen mintegy 50 ezer vendégéjszakát remélnek a térségében a - más szervezésben is érkező - repülőgépes turistáktól, ami azt bizonyítja, hogy szükség van a regionális reptérre - tette hozzá.



Kiemelte: az utóbbi években drasztikusan visszaesett Németországból az autóbuszos turisták száma, miközben változatlanul népszerűek a repülőgépes utak. A légi úton érkezők ráadásul átlagosan két hétig maradnak, kifejezetten a gyógyszolgáltatásokért érkeznek, és értékelik, hogy Magyarország biztonságos úti célnak számít.



Kultsár Judit, a németországi charterek üzemeltetését szervező Mutsch Ungarn Reisen ügyvezetője az MTI-nek azt mondta: idén Frankfurtból a Lufthansa, Berlinből, Düsseldorfból és Hamburgból pedig a cseh CSA légitársasággal szerződtek az utasok szállítására.



Az október közepéig tartó szezonban Frankfurtból - egy öthetes szünetet leszámítva - hetente, a másik három városból kéthetente érkeznek szombati napokon a gépek, az igényre jellemző, hogy a tavaszi járatokra már januárban elkelt az összes hely.



A légi úton érkezők nemcsak a zalai fürdőhelyeket keresik fel, de Bükfürdő és Sárvár is az úti célok között szerepel, nyáron pedig a Balaton-parti szállodák és magánszálláshelyek iránt érdeklődő utasaik is vannak - jegyezte meg Kultsár Judit.