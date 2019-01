Elfogták a máriapócsi fegyveres rablót

Egy szolgálaton kívüli rendőr tett bejelentést 2019. január 5-én 17 óra 15 perckor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, hogy egy máriapócsi benzinkúton fegyveres rablás történt. Az elkövető a megszerzett pénzzel Kállósemjén irányába menekült gépkocsival. A rablás során személyi sérülés nem történt. A tevékenység-irányítási központ munkatársai a bejelentést követően azonnal ellenőrző-áteresztő pontok felállítását rendelték el és mozgósították a környékbeli egységeket is a lehetséges menekülési útvonalak zárására.A baktalórántházi rendőrök éppen a kijelölt felállítási helyükre siettek, amikor a 41-es számú főúton, Apagy és Levelek települések között felfigyeltek egy szemből érkező gépkocsira. Azonnal utána fordultak, megállították, majd igazoltatták a jármű vezetőjét. Gyanújuk hamar beigazolódott. A rendőrök az autóban megtalálták és lefoglalták a bűncselekmény elkövetéséhez használt fegyvert, valamint egy szatyorban az eltulajdonított pénzt is. Mivel az intézkedés alatt felmerült a gyanú, hogy a 43 éves nagykállói férfi a vezetést megelőzően alkoholt fogyasztott, ezért a rendőrök mintavétel céljából előállították. Kiderült, hogy a vezetői engedélye is lejárt, ezért külön szabálysértési eljárást kezdeményeztek vele szemben. T. Jánost a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A lakásán tartott kutatás során további tárgyi bizonyítékokat találtak és foglaltak le a rendőrök. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására az illetékes ügyészségnél.