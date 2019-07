Elbúcsúztatták a Hableány legénységét - fotók

Hajós tiszteletadás keretében búcsúztatták el a május végén a Dunán elsüllyedt Hableány sétahajó személyzetét, kapitányát és matrózát pénteken a folyó budapesti szakaszán.



A szertartás során a folyóba engedték azt az urnát, amely a Hableány matrózának, Pethő Jánosnak a hamvait tartalmazza, míg a kapitány, Lombos László földi maradványait máshol helyezik örök nyugalomra.



A búcsúztatás keretében koszorút engedtek a vízbe a baleset koreai áldozatainak emlékére.



A búcsúztatásban 15 hajó vett részt, amelyek alakzatba rendeződtek a Margit híd és az Árpád híd között.



A központi szertartás a Halászbástya sétahajón zajlott; a hamvakat tartalmazó papírurnát a hajó harangjának megkondulását követően egy egyenruhás matróz engedte a folyóba.



Ezután katonai tiszteletadás keretében három díszlövés is eldördült, majd a korábban felderítő katonaként szolgáló Pethő János emlékére elhangzott az "Il Silencio".



Végül már csupán a hozzátartozók részvételével tartottak búcsúztatót a hajón, Lombos László esetében egyházi, Pethő János esetében pedig polgári szertartás keretében.

Ügyvéd: egyértelmű helyzetet festenek le a túlélők vallomásai



A rendőrség 300 oldalas kihallgatási jegyzőkönyve alapján elmondható, hogy egyértelmű helyzetet festenek le dél-koreai túlélők vallomásai a május végi dunai hajóbaleset pillanatáról. Erről a balesetben meghalt magyar hajóskapitány családjának ügyvédje beszélt pénteken az M1 aktuális csatornán.







Az ügyvég álláspontja szerint a tragédia a szállodahajó, illetve az azt vezető kapitány mulasztásának következménye. Mint mondta, a kormányállás hangrögzítője révén kiderült, hogy az egyik utas jelezte a Viking Sigyn kapitányának, hogy elütött egy hajót, továbbá az is bizonyos, hogy a szállodahajó rendszere az ütközés előtt másfél perccel jelezte, hogy előttük halad egy hajó.



Gulyás Krisztián megerősítette, hogy a Viking hajónaplóját kiradírozható tollal írták, s azt is, hogy a kapitány adatokat törölt telefonjáról az ütközés után.



