Egyre népszerűbb az e-vonatjegy

Egyre népszerűbb az elektronikus jegyváltás, idén március végéig már másfél millió menetjegy kelt el a tavaly nyáron jegyvásárlási funkcióval is kibővített Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül - közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel.



Kiemelik: az e-vonatjegy népszerűsége a gyorsaság és a kényelem mellett az utasoknak adott kedvezményeknek is köszönhető, ezek összértéke megközelítette a 70 millió forintot ebben az időszakban. A mobilalkalmazáson keresztüli jegyvásárlásokra adott 10, illetve 20 százalékos kedvezmények, illetve az önkiszolgáló csatornákon (jegyautomata, online- vagy vonatinfós jegy) keresztül történő vásárlásokra nyújtott kedvezmények bevezetése óta az utasok eddig 995 millió forintot takaríthattak meg.



Idén februárban már az eladott menetjegyek 4,5 százalékát a Vonatinfó alkalmazáson keresztül vásárolták meg. Az applikációt Android platformon 237 800, iOS platformon összesen 22 225 mobilkészülékre töltötték le. A regisztrált felhasználók száma március végéig 97 ezernél is több volt - közölték.



A Vonatinfó alkalmazásban a bérletértékesítés bevezetését is tervezi a vasúttársaság.