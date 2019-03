Egy nap alatt két dílert fogott a BRFK

Fotó: Police.hu

A BRFK Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályának nyomozói 2019. március 22-én délután Budapest XII. kerületében, a Böszörményi úton igazoltattak két férfit, akiknél kábítószergyanús fehér port találtak. A nyomozók a két veresegyházi férfit elfogták és előállították. Az egyik férfit, a 35 éves Cs. K. Gyulát – tekintettel arra, hogy a nála lévő kábítószert továbbértékesítési céllal vásárolta – kábítószer-kereskedelem miatt, míg társát a 32 éves Sz. Józsefet kábítószer-birtoklás gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. - írja a police.hu A fővárosi nyomozók még aznap Újbudán, egy Tas vezér utcai lakásban elfogták azt a férfit is, akitől a két veresegyházi férfi korábban a kábítószert vásárolta. A rendőrök az elfogott férfi lakásán 140 gramm kokaint, több mint 80 gramm amfetamint, 15 gramm egyéb kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, valamint tablettákat és zöld növényi törmeléket találtak. A kábítószereken és kábítószergyanús anyagokon túl a nyomozók a kábítószerek adagolásához használatos eszközöket, közel másfél millió forintot és 3000 eurót is lefoglaltak. A lakás átkutatását követően a 30 éves K. Pétert a nyomozók szintén előállították és kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.A nyomozás során beszerzett adatok alapján a rendőrök még aznap Budapesten a XII. kerületben, a Fodor utcában elfogtak egy nőt és három férfit is, akiket kábítószer-fogyasztás és birtoklása miatt állítottak elő. Őket kábítószer birtoklás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.