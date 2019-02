Durva: hazánkban 10 fokkal csökkent a hőmérséklet 24 órán belül

Egyes helyeken 10 Celsius-fokkal alacsony hőmérsékleteket mértek pénteken kora délután, mint 24 órával korábban - írta Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.A meteorológiai tél "utolsó próbálkozásáról" készített videóban Molnár Anna meteorológus elmondta: hidegfront érte el az ország térségét, ami erős, viharos széllel tört be a Kárpát-medencébe. A szél estétől egyre inkább veszít erejéből, de továbbra is lehet nagy területen erős, a Dél-Alföldön és az Alpokaljánál eleinte viharos szél.Éjszaka az előző napokhoz képest jóval hidegebb idő várható, a hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul. Szombaton sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A nap első felében még több helyen valószínű erős szél, majd késő délutántól mérséklődik a légmozgás. A nappali maximumértékek mínusz 1 és plusz 3 fok között alakulnak.Vasárnap hasonlóan hideg, száraz idő várható, több órás napsütéssel.Hétfőn jelentős enyhülés veszi kezdetét. A jövő héten újra plusz 10 fok körüli, néhol jóval a feletti maximumok várhatók és éjszakánként is csupán gyenge fagyokra lehet számítani.