Dunai hajókatasztrófa: a hajótestet az eddigi merülések során nem lehetett megközelíteni - videó a tragédiáról, fotók

BM: a hajótestet az eddigi merülések során nem lehetett megközelíteni

Számos dél-koreai utazási iroda felfüggesztette dunai városnéző hajóútját

A szállodahajó kapitánya tagadja, hogy szabályt szegett volna

Szijjártó: a magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) megbeszélést folytat Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel (b) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2019. május 31-én.

Fotó: MTI

Szijjártó Péter a helyszínre látogatott a dél-koreai külügyminiszterrel

Szakértő: nem a Hableány fordult a Viking elé

A budapesti hajóbalesetről a címlapon tudósító újságot olvas egy dél-koreai Szöulban 2019. május 31-én. Fotók: MTI

Ügyvéd: úgy kell átalakítani a magyar szabályozást, hogy többet számítson az emberélet



A kártérítési ügyekben úgy kell átalakítani a magyar szabályozást, hogy többet számítson az emberélet - mondta péntek reggel az M1 aktuális csatornán Rónai Péter Egyesült Államokban élő magyar származású ügyvéd, aki a 2010-es, úgynevezett kacsahajó-baleset áldozatait képviselte.



Az ügyvéd a szerda este a Dunán elsüllyedt Hableány turistahajó kapcsán elmondta, a 2010-ben a philadelphiai Delaware folyóba veszett magyar fiatalok ügyében ötmilliárd forintnyi kártérítést ítéltek meg az Egyesült Államokban.



Ilyen mértékű kártérítésre Magyarországon nem számíthatnak a Hableány áldozatai - tette hozzá.



A törvényeket úgy kell megváltoztatni, hogy a cégek komolyan felelősségre vonhatók legyenek az ilyen ügyekben - hangoztatta Rónai Péter. Közölte, a szerda esti hajókatasztrófa ügyében tisztázni kell, hogy a Viking szállodahajó azóta őrizetbe vett ukrán származású kapitánya hibázott-e, mert ilyenkor a hajót üzemeltető cég nem vonható felelősségre.

A szerda esti dunai hajóbaleset következtében elsüllyedt hajótestet az eddigi merülések során - a körülményekre tekintettel - nem lehetett megközelíteni - közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken az MTI-vel.Közleményük szerint a fővárosban a Margit híd magasságában elsüllyedt termes személyhajó kiemelésével kapcsolatos feladatok irányításával Pintér Sándor belügyminiszter a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu János vezérőrnagyot bízta meg.A TEK - mintegy hatvan mérnök, hídépítő és vízügyi szakértő, magyarországi és külföldi búvárok bevonásával - továbbra is keresi azt a biztonságos megoldást, amellyel első ütemben vagy a hajótestet, vagy a nagy valószínűséggel a hajótestbe szorult embereket a felszínre lehet emelni.A lehetőségeket elvi modellkísérletekkel és gyakorlati tesztmerülésekkel is vizsgálják - olvasható a BM közleményében.Több nagy dél-koreai utazási iroda, közöttük a szerda este szerencsétlenül járt dél-koreai turistacsoport útját szervező Very Good Tour felfüggesztette meghatározatlan időre a városnéző túrákat a Dunán.A The Korean Times című lap úgy tudja, hogyA dél-koreai lap jelentése szerint a szerdai szerencsétlenség óta a Very Good Tournál sorozatban mondják le a foglalásokat, az új utasok száma pedig csaknem a felére zuhant.A The Korea Times idézte a dél-koreai utazási iroda egyik illetékesét, aki azt mondta, hogy, de megvárják amíg kiderül, hogy pontosan mi okozta a szerencsétlenséget. Az illetékes hozzátette: nincs még eldöntve, hogy az utazási iroda vagy a biztosító indít pert.Tagadja, hogy szabályt szegett volna a szállodahajó kapitánya, akit a szerdai dunai hajóbalesettel összefüggésben gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. Erről a férfi ügyvédje tájékoztatta pénteken az MTI-t.A Parlamentnél szerda este történt balesetben legkevesebb heten meghaltak, 21 ember eltűnt. A baleset nem sokkal 9 óra után történt a Margit hídnál; a Viking szállodahajóval ütközött össze a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, és másodpercek alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek pedig már csak a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak.A szállodahajó 64 éves ukrán állampolgárságú kapitányát - kihallgatása után - őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.A férfi ügyvédjei nevében M. Tóth Balázs azt közölte: megerősítik, hogy védencüket csütörtökön őrizetbe vették a rendőrök a tragikus hajóbalesettel összefüggésben. Védencük a gyanúsítással szemben panasszal élt, tagadja, hogy szabályt szegett volna vagy bűncselekményt követett volna el.Az ügyvéd közleményében úgy értékelt, a nyomozóhatóság részéről a gyanúsítás "idő előtti, jelenleg nem több egy elméletnél, az alapos gyanúhoz szükséges bizonyosság nem áll rendelkezésre a ténybeli információk alapján". Ilyen, az alapos gyanút megalapozó megállapítás akkor tehető, ha már megvannak a szakértői vélemények; most viszont a szakértők kirendelése még csak folyamatban van - jegyezte meg.Védencük 44 éve hajóvezető, a "Duna egyik legtapasztaltabb hajóvezetője", balesetet soha nem okozott - írta. A férfit megrendítette a baleset következménye, sajnálja, hogy a baleset elkerülésére nem volt módja, az áldozatok hozzátartozóinak részvétét fejezi ki - olvasható az ügyvédi közleményben.A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a szerdai dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.A tárcavezető Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel találkozott, aki a szerdai hajóbaleset miatt érkezett Budapestre.Közös sajtótájékoztatójukon Szijjártó Péter kiemelte: nagyszabású műszaki előkészületek zajlanak, hogy a roncsot mielőbb felhozzák, de a nehéz és veszélyes körülmények e cél sikere ellen dolgoznak. Tegnap már volt egy búvármerülés, de a rossz látótávolság miatt lehetetlen volt megközelíteni a roncsot. A roncs hatméteres mélységben helyezkedik el, és a vízszint még mindig emelkedik, ezért speciális módszerekre és szaktudásra van szükség - közölte.Kang Kjung Vha köszönetet mondott a magyar kormány és hatóságok munkájáért. Most azért küzdenek, hogy minden eltűntet megtaláljanak, ennek érdekében a kutatási területet is kiszélesítették - mondta. Hozzátette: a megtalált holttestek azonosításához minden segítséget megadnak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter pénteken megtekintette a szerdai dunai hajóbaleset helyszínét.A budapesti hajóállomáson jelen volt még többek között Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára, Menczer Tamás, a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, valamint Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Az eseményen részt vett a katasztrófavédelem két tábornoka és a dél-koreai nagykövetség néhány munkatársa is.A közölt videófelvételek világossá tették, hogy a Hableány sétahajó nem fordult be a Viking szállodahajó elé, hanem a nagyobb jármű ütközött neki a kisebbnek szerda este - mondta Bencsik Attila , a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke péntek reggel az M1 aktuális csatornán.Az elnök szerint a Hableány nem a saját irányváltoztatása miatt fordult keresztbe, hanem azért, mert a Viking nekiütközött, majd maga alá gyűrte és felborította.Hangsúlyozta, a hajókon lévő helymeghatározó műszerek segítéségével, illetve szabad szemmel is látniuk kellett egymást.Elmondta azt is, a nagyobb hajó valószínűleg magához szippantotta a kisebbet, amit alátámaszt, hogy a Margit híd pillérei között haladtak el éppen, ahol a sodrás erősebb, és közel voltak egymáshoz.Erre - tette hozzá - fel lehetett volna készülni, s egyértelmű az is, hogy a szállodahajónak lassítania kellett volna, és meg kellett volna várnia míg a Hableány elhalad a híd alatt.A transponderek felvételei alapján ki fog derülni, hogy be volt-e kapcsolva a hajókon a rádió, és használták-e ezeket.Nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, hogy elromlottak a helymeghatározók a hajókon, ezért nem látták egymást, de ennek nagyon kicsi a valószínűsége - válaszolta a műsorvezető kérdésére Bencsik Attila.A Hableány az ütközés után nagyon gyorsan, hét másodperc alatt elsüllyedt. Ennek okai között szerepelhet, hogy a szállodahajó orra nem klasszikus hegyes hajóorr, hanem egy, a jármű hossztengelyére merőleges homlokfal. Ez azzal járt, hogy a Hableány nem tudott jobbra, vagy balra kitérni, hanem felborult. Miután felborult, a víz nyomása és a szállodahajó mozgási energiája a víz alá lökte a sétahajót - értelmezte a történteket Bencsik Attila.Továbbra is nagy erőkkel keresik a szerdai dunai hajóbalesetben eltűnt 21 embert, a hét túlélő közül már csak egy van kórházban.nek eddig hét halálos áldozata van. A rendőrség azt közölte, hogy elhúzódó kutatásra készülnek a Duna Lánchíd alatti teljes magyar szakaszán.Több hírportál arról írt, hogy egy búvár csütörtök este néhány percre lemerült a roncshoz.Dél-koreai turisták esti sétahajózáson vettek részt a Dunán Budapesten idegenvezetőikkel. Hajójuk - fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel - egy nagyméretű luxushajóval ütközött össze és elsüllyedt a Margit hídnál. A szállodahajó kapitányát őrizetbe vették.