Dunai hajóbaleset: újabb holttestet találtak a roncsnál

Újabb holttestet találtak a múlt szerdai dunai balesetben elsüllyedt hajóroncsnál - közölte a Terrorelhárítási Központ (TEK) kedden délután az MTI-vel.Közleményükben azt írták: a Hableány termeshajó roncsának mentési munkálataival kapcsolatos egyeztetések és felderítő merülések kedden kora reggeltől folytatódtak. A magyar búvárok a reggeli merülés során a hajóroncs ablakában egy holttestet találtak és jelöltek meg, amelynek felszínre hozatala - tekintettel a továbbra is erős sodrásra és a nulla látási távolságra - bonyolult és nehezen kivitelezhető feladat elé állította a búvárokat és a tervezésben résztvevő szakembereket.A délutáni merülés során, részletes előkészítő tevékenység és megfeszített, hatórás csapatmunka eredményeképpen, sikerült a holttestet felszínre hozni - közölte a TEK.Úgy fogalmaztak: "a szakemberek továbbra is kiemelt kockázati körülmények között dolgoznak, és tesznek meg minden azért, hogy a munkálatok sikerrel végződjenek". A mentési munkálatokban részt vevők elsődleges feladata továbbra is a hajóroncs kiemelése, melynek kivitelezésén több tucat nagy tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakember dolgozik - áll a közleményben.Múlt szerda este nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek alatt elsüllyedt. Hét embert a környező hajókon utazók kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták, 21 ember eltűnt. Hétfőn két ember, most további egy ember holttestét találták meg, így jelenleg még 18 embert keresnek.Közleményben fejezte ki részvétét Torstein Hagen, a Viking River Cruises elnöke a múlt szerdai dunai hajóbaleset minden érintettjének."A Viking River Cruises összes munkatársa nevében szeretném őszinte részvétemet kifejezni a dunai hajóbaleset minden érintettjének. Mindnyájunkat mélyen megrendített a tragédia" - áll az elnök keddi közleményében.Hozzátette, imádkoznak a sérültekért és az áldozatokért, és együttéreznek a családtagokkal, barátokkal.Ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal, s minden rendelkezésükre álló eszközzel segítik a folyamatban lévő vizsgálatot - írta cég elnöke.Szerda este, nem sokkal 21 óra után a dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó a Margit hídnál összeütközött a Viking szállodahajóval. A Hableány másodpercek alatt elmerült. Az elsüllyedt turistahajón 35-en tartózkodtak: 22 nő, 12 férfi és egy gyermek. A kapitányon és a matrózon kívül a többiek turisták, illetve idegenvezetők.Hét embert a környező hajókon utazók kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. Azóta további két holttestet azonosítottak baleset áldozataként.A Hartánál hétfőn megtalált férfiholttest egy hatvanas éveiben járó dél-koreaié, aki eltűnt a dunai hajóbalesetben; a Margit hídnál, az elsüllyedt hajó közeléből felhozott holttest pedig egy nőé - közölte a szöuli külügyminisztérium kedden.A Hartánál megtalált holttest azonosítását a koreai és a magyar hatóságok közösen végezték el. A női holttest azonosítása még tartott, amikor a Budapesten dolgozó dél-koreai operatív csoport tájékoztatta a külügyminisztériumot - tették hozzá kedden Szöulban.Május 29-én késő este a Hableány turistahajó és a Viking Sigyn szállodahajó összeütközött a Margit híd lábánál. A dél-koreaiakat szállító turistahajó felborult és másodpercek alatt elsüllyedt a fedélzetén lévő 35 emberrel. A balesetben kilencen meghaltak, hét embert kimentettek, 19-en eltűntek, köztük két magyar.A rendőrség pedig arról számolt be , hogy a 2019. június 3-án délután a Margit hídnál, a Dunából kiemelt holttest azonosítása megtörtént, az eddig eltűntként keresett nő a hajóbaleset kilencedik dél-koreai áldozata.A hatóságok továbbra is keresik az eltűnteket a Duna teljes déli szakaszán.