Dunai hajóbaleset: újabb áldozatot emeltek ki a Dunából, a hajóroncsnál; úton van a hajódaru

A május 29-ei dunai hajóbaleset egyik áldozatát szállítják el egy dunai mólóról a Fejér megyei Kulcsnál 2019. június 4-én.

Fotó: MTI

A múlt szerdai hajóbaleset újabb áldozatát emelték ki szerda délelőtt a Dunából a Hableány hajóroncsnál - közölte a Terrorelhárítási Központ (TEK) az MTI-vel.Azt írták, a holttestre a műszaki mentésért felelős nemzetközi csapat egyik magyar búvára talált rá a hajó egyik nyílászárójánál, miközben a hajóroncs műszaki állapotát mérte fel, és lehetséges rögzítőpontokat keresett a későbbi kiemeléshez.A magyar és külföldi szakemberek a hajóroncs mielőbbi kiemelése érdekében tovább folytatják a műszaki mentést előkészítő munkálatokat - tették hozzá.Több áldozat holttestét megtalálták, de 15 embert még keresnek.Elindult a Clark Ádám hajódaru Komáromból szerda reggel Budapestre, az egy héttel ezelőtti hajóbaleset helyszínére, a vízi jármű várhatóan délután 3-4 óra körül érkezik meg az Újpesti vasúti hídhoz - hangzott el az M1 aktuális csatornán.A hajódarun tartózkodó tudósító azt valószínűsítette, hogy az elsüllyedt Hableány kirándulóhajó kiemelése nem szerdán történik majd, mert az Újpesti vasúti hídtól körülményesebb lesz a hajódaru haladása. A magas vízállás miatt a legnehezebben a Margit híd alatt jut majd át - tette hozzá.Ismertette, a búvárok "emelőpontokat" alakítanak ki a hajón, és ha minden optimális lesz, a hajódaru akár 20-30 perc alatt kiemelheti a roncsot a vízből. Kockázatot jelent azonban, hogy nem lehet tudni, mennyire sérült meg a hajó a balesetben, így akár ketté is törhet a 70 éves hajó.A hajódaru haladását egy motorcsónakból követő tudósító azt mondta, hogy a szerda reggel Komáromból Budapestre indult hajódaruval nem szeretnék megelőzni a teherszállítót, emiatt egy "icipicit" vissza kellett venni a sebességből. Eddig körülbelül 8-8,5 csomóval haladt a hajódaru, most körülbelül 7 csomóval megy, azaz óránként 12-13 kilométerrel - tette hozzá.A hajódarun tartózkodó másik tudósító arról számolt be, hogy a Clark Ádám hajódaru érkezése továbbra is délután 3-4 óra körül várható Újpesten, és a lassulás ellenére is "tempósan" haladnak.A kedd délután "az adonyi kompkikötőnél a Dunából kiemelt holttest azonosítása megtörtént. Az eddig eltűntként keresett férfi a hajóbaleset dél-koreai áldozata" - áll a közleményben.A hatóságok továbbra is keresik az eltűnteket a folyó teljes déli szakaszán - tett hozzá a rendőrség.Korábban hét embert a környező hajókon utazók kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták, 21 ember eltűnt. Azóta több újabb utas holttestét találták meg, 16 embert még keresnek.A múlt szerdai dunai hajóbaleset újabb áldozatát - egy dél-koreai férfi holttestét - találták meg a Fejér megyei Kulcsnál kedden - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság aoldalon.Azt írták: a Dunából délután kiemelt holttestet azonosították. A hatóságok továbbra is keresik az eltűnteket a folyó teljes déli szakaszán.Múlt szerda este nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek alatt elsüllyedt. Hét embert a környező hajókon utazók kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták, 21 ember eltűnt. Hétfőn két ember, kedden - a hajóroncsból kiemelt áldozattal együtt - két ember holttestét találták meg, így jelenleg még 17 embert keresnek.Újabb holttestet találtak a múlt szerdai dunai balesetben elsüllyedt hajóroncsnál - közölte a Terrorelhárítási Központ (TEK) kedden délután az MTI-vel.Közleményükben azt írták: a Hableány termeshajó roncsának mentési munkálataival kapcsolatos egyeztetések és felderítő merülések kedden kora reggeltől folytatódtak. A magyar búvárok a reggeli merülés során a hajóroncs ablakában egy holttestet találtak és jelöltek meg, amelynek felszínre hozatala - tekintettel a továbbra is erős sodrásra és a nulla látási távolságra - bonyolult és nehezen kivitelezhető feladat elé állította a búvárokat és a tervezésben résztvevő szakembereket.A délutáni merülés során, részletes előkészítő tevékenység és megfeszített, hatórás csapatmunka eredményeképpen, sikerült a holttestet felszínre hozni - közölte a TEK.Úgy fogalmaztak: "a szakemberek továbbra is kiemelt kockázati körülmények között dolgoznak, és tesznek meg minden azért, hogy a munkálatok sikerrel végződjenek". A mentési munkálatokban részt vevők elsődleges feladata továbbra is a hajóroncs kiemelése, melynek kivitelezésén több tucat nagy tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakember dolgozik - áll a közleményben.Múlt szerda este nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek alatt elsüllyedt. Hét embert a környező hajókon utazók kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták, 21 ember eltűnt. Hétfőn két ember, most további egy ember holttestét találták meg, így jelenleg még 18 embert keresnek.Közleményben fejezte ki részvétét Torstein Hagen, a Viking River Cruises elnöke a múlt szerdai dunai hajóbaleset minden érintettjének."A Viking River Cruises összes munkatársa nevében szeretném őszinte részvétemet kifejezni a dunai hajóbaleset minden érintettjének. Mindnyájunkat mélyen megrendített a tragédia" - áll az elnök keddi közleményében.Hozzátette, imádkoznak a sérültekért és az áldozatokért, és együttéreznek a családtagokkal, barátokkal.Ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal, s minden rendelkezésükre álló eszközzel segítik a folyamatban lévő vizsgálatot - írta cég elnöke.Szerda este, nem sokkal 21 óra után a dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó a Margit hídnál összeütközött a Viking szállodahajóval. A Hableány másodpercek alatt elmerült. Az elsüllyedt turistahajón 35-en tartózkodtak: 22 nő, 12 férfi és egy gyermek. A kapitányon és a matrózon kívül a többiek turisták, illetve idegenvezetők.Hét embert a környező hajókon utazók kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. Azóta további két holttestet azonosítottak baleset áldozataként.A Hartánál hétfőn megtalált férfiholttest egy hatvanas éveiben járó dél-koreaié, aki eltűnt a dunai hajóbalesetben; a Margit hídnál, az elsüllyedt hajó közeléből felhozott holttest pedig egy nőé - közölte a szöuli külügyminisztérium kedden.A Hartánál megtalált holttest azonosítását a koreai és a magyar hatóságok közösen végezték el. A női holttest azonosítása még tartott, amikor a Budapesten dolgozó dél-koreai operatív csoport tájékoztatta a külügyminisztériumot - tették hozzá kedden Szöulban.Május 29-én késő este a Hableány turistahajó és a Viking Sigyn szállodahajó összeütközött a Margit híd lábánál. A dél-koreaiakat szállító turistahajó felborult és másodpercek alatt elsüllyedt a fedélzetén lévő 35 emberrel. A balesetben kilencen meghaltak, hét embert kimentettek, 19-en eltűntek, köztük két magyar.A rendőrség pedig arról számolt be , hogy a 2019. június 3-án délután a Margit hídnál, a Dunából kiemelt holttest azonosítása megtörtént, az eddig eltűntként keresett nő a hajóbaleset kilencedik dél-koreai áldozata.A hatóságok továbbra is keresik az eltűnteket a Duna teljes déli szakaszán.