Dunai hajóbaleset: ő a hős hajóskapitány, aki két embert kimentett a folyóból

Raub Emőke egy kirándulóhajót vezet január óta. Szerda este is dolgozott, a véletlen folytán ő is egy dél-koreai csoportot vitt –Magát aza kapitány nem látta, azt azonban azonnal hallotta, ahogy egy arra járó hajó kapitánya bemondja a rádióba, hogy ember a vízben.– Ezután már csak a vízben kapálózó embereket láttam, semmi mást.Szándékosan nem indult el arra, nehogy a hajója alá kerüljenek az emberek. Közben szólt két kollégájának, hogy azonnal menjenek menteni. Két embert sikerült kimenteniük.Ők az elsők között voltak, akik elkezdték menteni a bajbajutottakat.– Ordítozást lehetett hallani, a vízbe esettek kapálóztak. Mindenki próbált menekülni azok közül, akik a vízbe estek. Nem gondolkodtam, csak csináltam, amit kell – mondta Emőke aznak.Azt is mondta, példátlan összefogást látott a hajósoktól. Mindenki próbált úgy állni a hajójával, hogy a lehető legtöbb embert ki tudja menteni.Közben folyamatosan hallgatták a rádiót, és mondták be, hogy mi történik.Végül az ott lévőknek 7 embert sikerült kimenteniük, később a szakemberek hét ember holttestét találták meg, 21 embert továbbra is keresnek.