Dunai hajóbaleset: kutyákkal is keresik az áldozatokat, megérkezett a Clark Ádám úszódaru a Margit hídhoz - Fotók

Már a Margit hídnál van a Hableány roncsának kiemeléséhez érkezett hajódaru

Kutyákkal is keresik az áldozatokat Dunaújvárosnál

Átmenetileg lezárják a Margit hidat és az Árpád hidat

Katasztrófavédelem: a Szent Flórián segíti a helyszínre az úszódarut

A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kereső kutyája egy rendőrségi hajón a Dunán Budapestnél 2019. június 7-én.

Fotó: MTI

15 hajóval kutatja az eltűnteket a rendőrség

Átfestették a Vikinget?

Korábbi cikkeink a témában:

TEK: négy hevedert vezetnek át a Hablány alatt a kiemeléshezA műszaki egyetem mérnökeinek számítása alapján négy, drótkötélheveder kell a szerencsétlenül járt Hableány hajó kiemeléshez - jelentette be a Terrorelhárítási Központ (TEK) társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője pénteken Budapesten.Jasenszky Nándor a margitszigeti sajtótájékoztatón közölte:Hozzátette: a Clark Ádám úszódaru már pénteken a helyszínre érkezett, és rögtön munkába áll, amint a búvárok átvezetik a hevedereket a hajó alatt.Egy hevedert a hajó elején, kettőt középen a gépház alatt, ahol a legnagyobb a veszélye annak, hogy a hajó kettétörik, egyet pedig a tat alatt vezetnek át. Egy-egy heveder hat 32 milliméter átmérőjű drótkötélből áll össze, az elején és a végén pedig úgynevezett vezetőköteleket csatolnak hozzá; ezek együttes hossza eléri a 100 métert.Közölte, hogy a hajó padozaton fekszik, ez alatt kell átvezetni a hevedereket, de ha nem találnak rést, akkor nagynyomású vízzel próbálnak helyet csinálni nekik.Szólt arról is, hogyElmondta: Hajdu János, a TEK főigazgatója döntött arról, hogy még pénteken "lehozzák" a baleset helyszínére a Clark Ádám úszódarut, mert nem akarta megkockáztatni, hogy a vízállás emelkedése miatt esetleg "megszoruljon" az újpesti kikötőben. Az úszódaru mozgását a katasztrófavédelem Szent Flórián tűzoltóhajója segíti.Arra a kérdésre, hogy hány búvár dolgozhat egyszerre a roncsnál, azt mondta: a szabályok szerint egy, ám vizsgálják annak a lehetőségét, hogy miközben a magyar búvár az átkötéssel foglalkozik, addig a dél-koreai búvárok dolgozhassanak a nyílászárók lezárásán, de erről még nem született döntés.Három motorcsónakból speciálisan kiképzett kutyákkal is keresik a múlt heti dunai hajóbaleset áldozatait Dunaújváros térségében - közölte a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyhelyzet-kezelési Főosztályának vezetője pénteken.Jackovics Péter elmondta: a katasztrófavédelem a dunai hajóbaleset áldozatainak felkutatása érdekében újabb önkéntes egységeket vont be a munkába, olyan különlegesen kiképzett kutyákkal, amelyek a vízben is képesek megtalálni a holttesteket.Pénteken a kutyás egységek Dunaújváros térségében a Duna mindkét partján húsz kilométer hosszan kutatják át a vízfelszínt három mentőcsónakkal és három kutyával.A kutatásban a szolnoki Életjel Mentőcsoport és a Miskolci Speciális Felderítő- és Mentőcsoport kutyái mellett a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat, a Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentőegyesület tagjai, valamint dél-koreai szakemberek is részt vesznek. Emellett a Magyar Honvédség helikoptere és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság egységei is kutatnak a térségben.Jackovics Péter azt mondta, hogy a katasztrófavédelem a hajóbaleset idején azonnal a helyszínre vonult. Csaknem száz emberrel és huszonöt technikai eszközzel vettek részt az áldozatok kiemelésében, és kilencedik napja folyamatosan dolgoznak a hajószerencsétlenség áldozatainak felkutatásában - tette hozzá.Budapest térségében a Szent Flórián Tűzoltóhajó, valamint Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata és hivatásos keresőkutyái is részt vesznek a kutatásban, és a hajószerencsétlenség helyszínén is dolgoznak önkéntes mentőbúváraik.A dunai hajóbaleset roncsának mentése miatt átmenetileg lezárják a Margit hidat és az Árpád hidat - közölte péntek délután a rendőrség az MTI-vel.A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a 14 órától elrendelt forgalomkorlátozás addig lesz érvényben, amíg a Clark Ádám úszódaru átmegy az Árpád híd és a Margit híd alatt.A BRFK arra kéri a járművezetőket és az üzemeltetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel vezessenek.A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni, kilenc embert még keresnek.A Szent Flórián tűzoltóhajó manőverezi majd a Clark Ádám úszódarut a múlt szerdán elsüllyedt Hableány közelébe - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) helyettes szóvivője péntek délután az MTI-t. Kolozsi Péter elmondta, hogy a holttestek kiemelése, rendőröknek átadása és a mentőbúvárok biztosítása is az FKI feladata lesz. Mindeközben a katasztrófavédelem és a rendőrség mentőkutyái a Duna partján keresik majd a holttesteket.A tűzoltóhajó legénysége az úszódaruval többször hajtott végre próbamanőverezéseket, tekintetbe véve a Duna jelenlegi, a megszokottnál is nagyobb sodrását.A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság több különleges szolgálata is támogatja a műveletet a helyszínen - tette hozzá.A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság több mint 200 kilométernyi Duna-szakaszon 15 hajóval kutatja a dunai hajóbaleset során eltűnteket egészen az országhatárig - közölte a kapitányság vezetője pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.A rendőrök tetemkereső kutyákat is bevetnek; az állatok segítségével eddig három holttestet találtak - mondta el Prohászka Richárd.A kutatás alkalmával modern szonárberendezéseket, keresőlámpákat és éjjellátó készülékeket is bevetnek - tette hozzá.Elmondta, a balesetet követően azonnal megkezdték az eltűntek felkutatását, és mindaddig folytatják a munkát, amíg elő nem kerül a Hableány valamennyi utasa. A kutatás közben együttműködnek a társzervekkel, illetve igénybe veszik a többi között halőrök és más "vízen járó" illetékesek segítségét is, továbbá részt vesznek a nyomozásban - mondta a kapitány.Kérdésre válaszolva közölte, hogy csütörtökön a Hableány matrózának holttestét találták meg állampolgári jelzés alapján. A személyazonosítás megtörtént. Szintén kérdésre válaszolva cáfolta, hogy tervezik civil lakosság bevonását a kutatásba.A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sygin szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni.fogható katasztrófák után rengeteg hír és álhír jelenik meg az interneten, ezeket néha képtelenség szétválasztani egymástól. Most egy olyan elmélet látott napvilágot, amely szerint a Budapestet elhagyó Viking Sigyn sérült részeit a németországi Passauban átfestették –. A lap közzétette az interneten keringőis.– Amennyiben ez történt volna, azt a nyomozás hátráltatásának, a nyomok eltüntetésére tett kísérletként értékelném – mondta anak a Hableány eltűnt matrózának családját képviselő dr. Magyar György. – Csakhogy jóval inkább azt gondolom, hogy itt megtévesztésről van szó, meglátásom szerint a hajó átfestése csak úgy lehetséges, ha partra emelik, vagy szárazdokkba vontatják, de ez aligha történhetett meg. Ráadásul egy szakértő pillanatok alatt megállapítaná a friss festést.A baleset körülményeit gőzerővel vizsgálják a hatóságok. Sajtóértesülés szerint 300 embert kihallgattak, és több mint 40 kamerafelvételt elemeznek.A Hableány kiemeléséhez további tervezésre és időre van szükség, a hajó kettétörésétől tartanak a szakemberek.