Dunai hajóbaleset - Kedd hajnalban megkezdik a Hableány kiemelését - fotók

21.20 - Hajnali öt órakor megkezdődik a roncs kiemelése

17.40 - "Belátható távolságban van" a Hableány kiemelése, a hajó rövidesen emelhetővé válik

- jelentette be a Terrorelhárítási Központ (TEK) társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője hétfőn Budapesten, a Margit hídhoz közel május 29-én elsüllyedt személyhajó kiemelésével kapcsolatos helyzetről tájékoztatva.

Jasenszky Nándor a sajtótájékoztatón ismertette: a négy emelőheveder a hajó alatt van, az ellenőrzésük megtörtént, a megfelelő pontokon helyezkednek el, és fel vannak adva az uszályokra. Úgy fogalmazott, egyelőre nincs konkrét időpontja a kiemelésnek, de "ha lehet, erőltetnénk".



Elmondta: délután a bárkán 50 Celsius fok van, ezért egy kevésbé meleg, reggeli óra "szerencsésebb lehet" a kiemelésre. Azonban éjszaka biztosan nem kezdik meg a kiemelést a rossz látási viszonyok miatt.

Hozzátette: a Clark Ádám úszódaru hamarosan elfoglalja a helyét, ahonnan az emelést végrehajtja, és akkor áll össze a négy hajóból álló úszómű. Kifejtette, hogy a darushajó pozicionálása, rögzítése, az úszómű "összeigazítása" a sodrásban "nem egyszerű". Ha összeigazították a hajókat, még egyszer ellenőrzik a hevederekhez rögzített kötélrendszert. "Ha ez megvan, készen állunk az emelésre" - jegyezte meg.



Szólt arról, nagyon fontos, hogy "minden a helyén legyen" az emelésnél, hiszen 70 éves a hajótest, és bár engedéllyel rendelkezve hajózott a Dunán, nem tudható, hogy az ütközés milyen mechanikai sérülést okozott. Közölte: mindent megtesznek, hogy a hajó egyben kiemelhető legyen. "Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a testtel történik valami" - fűzte hozzá.



Jasenszky Nándor ismertette a kiemelés folyamatát is. Eszerint az emelés nagyon lassú lesz, először az a cél, hogy a hajó elszakadjon az aljzattól, ez az egész emelés legkritikusabb pontja. Ha a hajó megindul felfelé, először a roncsolt kapitányi híd jelenik meg, amit a víz felszíne felett átvizsgálnak, holttestek után kutatva. A következő emelési szakaszban a napozófedélzet maradványainak szintje jelenik meg, amelyet szintén átvizsgálnak, ezt pedig a terem átvizsgálása követi, ahol a legtöbb utas tartózkodott. Erősen feltételezhető, hogy a roncsban lesznek még áldozatok - mondta.



Tájékoztatása szerint: amennyiben átvizsgálták a termet is, a Clark Ádám úszódaru tovább emeli a hajót, és elhelyezi a kék színű bárkán. Ha oda a roncs felkerült, a szakemberek rögzítik, hogy el lehessen szállítani. A ronccsal kapcsolatos további eljárás a Budapesti Rendőr-főkapitányság feladata lesz.

16.50 - Újabb szemlét tart a rendőrség a Viking szállodahajón

15.20 - Újra Budapesten a Viking

14.50 - Több tényező is nehezíti a Hableány kiemelését

10.58 - Intenzíven apad a Duna a fővárosban

A Hableány május 29-én süllyedt el a Margit hídnál, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. Azóta további tizenhárom áldozat, köztük a Hableány matrózának holttestét találták meg és azonosították. , miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. Azóta további tizenhárom áldozat, köztük a Hableány matrózának holttestét találták meg és azonosították.

