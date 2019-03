Dicséretben és elismerésben részesült a váltókezelő, aki megakadályozta a tragédiát

ITT olvashatja >> Korábbi cikkünket a balesetről

A Miskolc-Repülőtér állomáson március 1-jén szolgálatot teljesítő Smajda Attila váltókezelő hősiesen akadályozta meg két, egymással szemben haladó személyvonat összeütközését. A munkavállalót példamutató helytállásáért a MÁV Zrt. részéről Homolya Róbert elnök-vezérigazgatói dicsérettel; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről Kriza Ákos polgármester elismeréssel jutalmazta.Az éber váltókezelő gyors, határozott fellépése megakadályozta, hogy személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset következzen be.A vasúttársaságnál 16 éve szolgálatot teljesítő Smajda Attila vasúti pályafutását vezetői és munkatársai szerint mindig a megbízhatóság és az utasítás szerinti munkavégzés jellemezte. A 38 éves kolléga a szakmai utánpótlás biztosításában is meghatározó szerepet tölt be, a több mint másfél évtized alatt megszerzett tudását és tapasztalatait önzetlenül osztja meg a gyakornokokkal - emelte ki közleményében a MÁV.Március 7-én a MÁV munkavállalóját – szolgálatvégzés közben – személyesen kereste meg Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Kriza Ákos Miskolc polgármestere. Smajda Attila váltókezelőt a figyelemre méltó munkavégzésért a MÁV részéről elnök-vezérigazgatói dicsérettel, az önkormányzat részéről elismeréssel jutalmazták.Smajda Attila megköszönte az elismerést. Elmondta, hogy 16 éves vasúti pályafutása alatt hasonló helyzettel még nem találkozott, ugyanakkor ő most is „csak a munkáját végezte".Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a Miskolc-Repülőtér állomáson, március 1-jén délután fél négykor egy Tornanádaska felől Miskolcra tartó személyvonat nem állt meg a tiltó jelzésnél, megrongálta a váltót és behaladt a megállóhelyre. Ugyanazon a sínpáron szemből egy Miskolcról Ózdra tartó személyvonat közeledett. Smajda Attila váltókezelő gyors reakciójának és intézkedésének köszönhetően mindkét vonat biztonságosan, egymástól 317 méterre állt meg, személyi sérülés nem történt. Az eset körülményeit a vasúttársaság, a közlekedésbiztonsági szervezet és a rendőrség is vizsgálja.