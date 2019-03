Deutsch: minden tagállamban a migráció lesz az európai parlamenti választás fő kérdése

Egy uniós felmérés szerint a választók 75 százaléka a migrációt tartja az EP-választás legfontosabb kérdésének - mondta Deutsch Tamás , a Fidesz európai parlamenti képviselője csütörtökön Vácon.A képviselő Rétvári Bencével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkárával, a térség KDNP-s országgyűlési képviselőjével tartott közös sajtótájékoztatót a Váci Polgári Esték csütörtöki rendezvényét megelőzően.A 2019-es EP-választás fő kérdése a migráció lesz - hangsúlyozta Deutsch Tamás, emlékeztetve arra, a liberális európai értelmiség régi problémája, hogy egyre alacsonyabb az európai parlamenti választásokon a részvétel, a tagországokban pedig többségében nem európai kérdés áll a kampány középpontjában. A mostani választás "ékes cáfolata" lesz ennek - mutatott rá Deutsch Tamás.Szerinte a korábbi időszakhoz képest mindenhol magasabb lesz a részvétel, és mindenhol a migráció kérdése lesz az európai parlamenti választás fő kérdése. A magyar polgárok kedvező helyzetben vannak, mert egyedül ők voltak abban a helyzetben, hogy népszavazás keretében elmondhatták a véleményüket a bevándorlás kérdéséről - mondta, utalva arra, hogy 2015 óta, amikor milliós nagyságrendben illegális migránsáradat árasztotta el Európát, sehol nem tették lehetővé, hogy az európai választók kinyilvánítsák a véleményüket. 2019-cel ez megkerülhetetlen lesz - fűzte hozzá.Az Európai Bizottság megrendelésére készült felmérés szerint az unió 27 országában átlagosan a választók 75 százaléka mondja a migráció ügyét a legfontosabb kérdésnek - ismertette.Deutsch Tamás közlése szerint a magyar kormány tájékoztató akciót indított arról, hogy milyen, a migrációt támogató elképzeléseken dolgozik az Európai Bizottság, "az unió vezető bürokratái". Emlékeztetett: az elmúlt napokban sorra jelennek meg cáfolatnak szánt bizottsági közlemények, de "vaskos beismeréssé változott mindaz, amit az Európai Bizottság mond".Az általuk kibocsátott dokumentum világossá és egyértelművé teszi, hogy az Európai Bizottság továbbra is helyesnek, megalapozottnak és szükségesnek tartja az anonim migránskártyák intézményének működtetését - fogalmazott. Az elmúlt három évben az unió adófizetőinek pénzéből 40 milliárd forintnyi összeggel támogattak anonim kártyával legkevesebb 90 ezer illegális módon érkezett embert - említett példát.Hozzátette: a bizottság előtt van olyan javaslat, amely újra "felmelegítené" a kvótarendszert. A bizottság elképzelései gyengítenék a tagállamok határellenőrzési jogosítványait is - folytatta. Magyarország minden uniós támogatás nélkül el tudta érni, hogy lezárja a balkáni migrációs útvonalat - mutatott rá. Felidézte azt is, hogy háromszorosára kívánják emelni az illegális migrációt szervező, Soros-hálózathoz tartozó "civil" szervezetek uniós költségvetési támogatását. A javaslatról az Európai Parlament (EP) már döntött - fűzte hozzá. Ugyancsak elfogadta tavaly decemberben az EP a migránsvízum bevezetésére vonatkozó előterjesztést.Beszélt arról is, hogy ezeket a bevándorláspárti, az illegális migrációnak újabb lendületet adó előterjesztéseket a magyarországi ellenzék európai parlamenti képviselői támogatták. Magyarországon az ellenzék bevándorláspárti politikát folytató listái állnak szemben a Fidesz és a KDNP nemzeti listájával, amelynek bevándorlásellenes álláspontját több mint 3 és fél millió magyar polgár népszavazáson fogalmazta meg - mondta. Rétvári Bence szerint a kormány most zajló tájékoztató akciója láthatólag Brüsszel számára is nagyon érzékeny kérdéseket feszeget, és leleplez sok olyan tervet, amelyről nem szeretnek beszélni. A legkudarcosabb uniós vezetés a mostani, a britek távozása óriási gyengülést jelent az EU számára. Nagy Britannia, egy erős gazdaság kiesése a nyugati részen súlyos veszteséget jelent, s az unió gazdasági súlypontja keletebbre tolódik, a Visegrádi négyek és Németország közé - fogalmazott.Az államtitkár beszélt arról is, hogy amikor az elmúlt időszakban a magyar kormány európai dokumentumokban is lefektetett intézkedésekkel szembesíti a magyar választókat és az európai vezetőket, hirtelen tiltakozni kezdenek az unió vezető politikusai. Kiemelte: minden javaslat megtalálható különböző uniós dokumentumokban. Maga az Európai Bizottság elnöke is azt mondta, hogy "ha nem ajánlunk legális bevándorlási útvonalakat Európába, illetve Európán belül, akkor el fogunk veszni" - emlékeztetett Rétvári Bence. Nem értünk egyet Jean-Claude Junckerrel. Akkor fog elveszni az Európai Unió, ha korlátok nélkül jöhetnek a bevándorlók, az unió jövőjét pedig a családok támogatása jelenti - közölte.