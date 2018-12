December elsején indul a 2019-es éves e-matricák értékesítése

Kiemelték, a 2019-es jogosultságok érvényességi ideje 2019. január 1-től 2020. január 31-tart, így a 2018 decemberében elővételben értékesített e-matricák is csak az újévtől jogosítanak fel a díjköteles utak használatára.



A NÚSZ Zrt. és partnerei által forgalmazott időalapú termékek díjai 2019. január elsejével sem módosulnak. Példaként említették, hogy a megyei matricák a 2015-ös bevezetésük óta 5000 forintos áron szerezhetőek be.



Az ITM a NÚSZ Zrt.-vel együttműködve folyamatosan igyekszik könnyíteni a matricavásárlás feltételeit. Az elővásárlási lehetőség egyre népszerűbb az autósok körében, ezt támasztja alá, hogy míg két éve több mint 76 ezer, tavaly már több mint 121 ezer éves e-matrica kelt el az érvényességi idő kezdete előtt. Tavaly decemberben az éves országos jogosultságból mintegy 37 ezer, a megyei változatokból több mint 84 ezer darabot szereztek be az úthasználók. Tavaly az érvényességi időszak előtti vásárlásokkal együtt összesen közel 370 ezer országos éves e-matrica fogyott, idén ez a mennyiség már meghaladta a 415 ezret.



Arról is beszámoltak, hogy az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalon az autósok gyorsan, egyszerűen, kezelési költség nélkül vásárolhatják meg e-matricájukat. Az ügyfelek ezen kívül a NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban, viszonteladó partnereinél, sms-ben vagy mobil applikáción keresztül is vehetnek e-matricákat.