Debrecenben a közösségi közlekedést is átrendezte a nagy eső

Budapesten, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kérték a legtöbbször a tűzoltók segítségét a szombati vihar miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel. Mukics Dániel elmondta, szombaton 18 óráig 140 helyre riasztották a katasztrófavédelem munkatársait. Budapesten elsősorban letört faágakhoz, kidőlt fákhoz, Hajdú-Bihar megyében pedig a felgyülemlett csapadék okozta a legtöbb gondot. Hajdúsámsonban egy ház lakhatatlanná vált, amikor fa dőlt rá, az ott élő ember rokonokhoz költözött - tette hozzá.A szóvivő közölte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes részein is végigsöpört a felhőszakadással járó viharos idő. Kisvárdán egy nagy fenyőfa dőlt meg és veszélyeztet egy házat, Nyírlugoson kidőlt egy távközlési oszlop, valamint megrongálódott egy ház teteje, Nyírlugos és Nyírbéltek között pedig négy fa dőlt az útra. Mukics Dániel kitért arra is, hogy a vihar pénteken is sok munkát adott a tűzoltóknak, 168 esetben kellett beavatkozniuk főleg Budapesten, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, elsősorban kidőlt fákhoz riasztották őket, valamint a felgyülemlett csapadék kiszivattyúzásában kérték a segítségüket. A szóvivő felhívta a lakosság a figyelmét arra, hogy a pincékben lehetőleg ne tároljanak elektromos eszközöket, amelyekben kárt tehet a víz, valamint vihar esetén vigyék fedett helyre a kerti szerszámokat és bútorokat, hogy ne tudja őket felkapni a szél.

Közlekedési fennakadásokat is okozott a nagy eső szombaton Debrecenben, a városban és környékén számos épületet és pincét öntött el a lezúduló bő csapadék. A nagy esőzések miatt változásokat kellett bevezetni Debrecen közösségi közlekedésében szombat délután - közölte a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. sajtóügyeletese az MTI-vel.



Magyarné Csohány Andrea tájékoztatása szerint a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű eső miatt a Köztemető-főkapu fordulóban megállt a víz, ezért a 3-as és az 5-ös trolibuszok csak rövidebb útvonalon, a Kassai útig közlekednek. A nagy eső miatt a 2-es villamos külső szakaszán, a Thomas Mann utcán megállt a víz a villamos pályán, ezért a villamosok csak a Szent László Görögkatolikus Gimnáziumig közlekednek. A gimnázium és a Doberdó utca között autóbuszok szállítják az utasokat. Az utazás megkezdésekor érvényesített vonaljegy átszállás után is érvényes, de azt átszállás után is érvényesíteni kell - jelezte Magyarné Csohány Andrea.



A katasztrófavédelem azt közölte, hogy Debrecenben a tűzoltóknak számos helyre kellett kivonulniuk az eső miatt. A víz rövid időn belül a város északi részének több társas- és családi házait, azok pincéit, garázsait árasztotta el.



Mivel vasárnapra az egész országra riasztást adtak ki zivatar és felhőszakadás miatt, ezt holnap bárhol megkaphatjuk.