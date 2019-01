Csaltak, de győzött a vörösszárnyú

2130 szabálytalan voksot vont le az összesítéskor a Magyar Haltani Társaság. Az évek óta egyre nagyobb érdeklődéssel kísért – és a jelek szerint egyesek által véresen komolyan vett – szavazásnak az a célja, hogy fölhívja a figyelmet a Kárpát-medence élővizeinek természeti értékeire. Idén a sebes pisztráng, a szivárványos ökle és a vörösszárnyú keszeg versengett az érdeklődők szimpátiájáért. A 11 ezer 483 érvényes voks 44 százalékát a vörösszárnyú kapta. A szivárványos ökle a második, a pisztráng a harmadik lett.



A győztes tényleg nagyon szép hal: pikkelyei ezüstösek, alsó úszói – így a mellúszói, azaz „szárnyai" is – élénkvörösek. Szája fölfelé nyílik, ebből látszik, hogy nem a meder alján, hanem vízközt és a felszínen találja meg az ennivalóját. Apró gerinctelen állatokat, fonalas algákat, fiatal hajtásokat, rügyeket eszik. Sekély, növényzetben gazdag állóvizekben, lassú folyóvizekben, holtágakban, mocsarakban él. A horgászok nem csak azért szeretik, mert közülük sokan vörösszárnyút fogtak életükben először, hanem azért is, mert sütve nagyon finom.

A neve pedig mindenkinek ismerős, aki kicsit is figyelt az általános iskolai énekórákon: „Hej, halászok, halászok,/ mit fogott a hálótok?/ Nem fogott az egyebet,/ vörösszárnyú keszeget." Ezt a népdalt a Csongrád megyei Szegváron gyűjtötte Vikár Béla, 1900-ban. A fonográf-felvételt Bartók Béla jegyezte le.