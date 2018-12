Családbarát újdonságokkal gazdagodik a Városliget

Gyorgyevics Benedek a Magyar Időknek adott, csütörtökön megjelent interjúban azt mondta, hogy családbarát újdonságokkal gazdagodik a park.



Úgy vélekedett, a megvalósuló ikonikus épületek a turizmusra, a befektetésekre is pozitív hatást gyakorolnak majd.



A vezérigazgató arról is beszámolt: azzal, hogy megszüntették az Ötvenhatosok terén a felszíni parkolást, már napi 1500 kocsi szennyezésétől szabadították meg a Városligetet, amelyet autómentessé fognak tenni.



Az idei év volt az első, amikor az emberek nemcsak látványterveket nézegethettek, hanem birtokukba is vehették a már elkészült projektelemeket - idézte fel Gyorgyevics Benedek, hozzáfűzve: a Pavilonkert és a Vakok kertje ugyanúgy népszerű, mint a kutyás élménypark vagy az ifjúsági sportpályák csoportja.



Megnyílt a történetének legnagyobb felújításán átesett Szépművészeti Múzeum, és hamarosan elkészül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ - sorolta.



A parkfejlesztés első üteme az ősszel sikeresen lezárult. Több ezer négyzetméterrel növelték a zöldfelületet.



A második ütem a jövő év elején indul a Városligetnek a Hermina út-Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út határolta délkeleti harmadán - közölte a vezérigazgató. Megjegyezte, hogy itt igazi családbarát újdonságokkal készülnek: felépítik Budapest "egyik legnagyobb - de egész biztosan legjobb - játszóterét", valamint két kilométeres futókört alakítanak ki.