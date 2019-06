Csak egy telefon! Intézze ügyeit egyszerűen, sorban állás nélkül a NAV-nál

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerével bizonyos adóügyeket telefonon is el lehet intézni, ami az ügyfélkapu mellett szintén egy kényelmes és gyors ügyintézési lehetőség. További előnye, hogy, a telefonos ügyintézéshez előzetes regisztráció szükséges.A telefonos ügyintézéshez mindössze ügyfélazonosító-szám (PIN kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfélazonosító-számot a NAV-tól lehet igényelni a TEL nyomtatványon ügyfélkapun vagy személyesen benyújtva, míg részleges kódú telefonos azonosító a kormányablakokban, okmányirodákban kérhető.A telefonos ügyintéző rendszerben többek között javítható a papíron is benyújtható, hibás bevallás, kérhető adó- és jövedelemigazolás, adónemek közötti átvezetés, be lehet jelenteni levelezési címet és az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére is egyszerűen be lehet jelentkezni. Egyedi tájékoztatás kérhető az adószámla-egyenlegről, illetve az érintettek meggyőződhetnek az ellenőrzés tényéről és minősítésükkel kapcsolatban is érdeklődhetnek.Telefonos ügyintézéshez szükséges meghatalmazást az Egységes Képviseleti Adatlap ( EGYKE ) benyújtásával lehet adni.A telefonos ügyintéző rendszer hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig várja az ügyfelek hívását.Általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV Infóvonalán, a szintén ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon.Részletes tájékoztatás a NAV honlapján ( www.nav.gov.hu ), a 33. számú információs füzetben olvasható.