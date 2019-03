Ciprusnak sem kell a szír migráns terrorista, Ahmed H.

Ahmed H. jelenleg kiadatási őrizetben van hazánkban, s Ciprusra szeretne eljutni – ahol a férfi felesége és a gyerekei is tartózkodnak –, miután terrorcselekményért kiszabott ötéves szabadságvesztése kétharmadának letöltését követően feltételesen szabadult, és kiutasították Magyarországról –Mivel Ahmed H. azonban nem rendelkezik semmilyen érvényes személyes irattal, nem tudja elhagyni Magyarországot.Ahogy az Origo már többször is beszámolt róla, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetése után, 2015. szeptember 16-án több százan gyülekeztek a Röszke-Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán.A Magyarországra belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővelAz összecsapásokban több rendőr megsérült.A vádlott migráns többször is megafonnal beszélt a tömeghez, három alkalommal maga is dobált a rendőrök felé, majd az átkelőt lezáró kapu kinyitását követően illegálisan magyar területre lépett.Röviddel később visszatért a szerb oldalra, és csak három nappal később vették őrizetbe. A Szegedi Törvényszék 2016 decemberében, első fokon a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettébenA Szegedi Ítélőtábla 2017. június 15-én hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és új eljárás lefolytatását rendelte el, amelyben tavaly márciusban hét év fegyházzal sújtották a vádlottat, akit határzár tiltott, tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett átlépése és társtettesként elkövetett terrorcselekmény miatt marasztaltak el.A Szegedi Ítélőtábla tavaly szeptember 20-án végül jogerősen öt év börtönre ítélte a Ahmed H.-t.Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója nemrég arról beszélt, hogyMint mondta, közös az Ahmed H.-ért korábban kampányoló brüsszeli képviselőkben, hogy mind masszívan bevándorláspártiak, és rajta vannak Soros megbízható szövetségeseinek a listáján.Emellett többnyire az Európai Parlament liberális, szocialista, zöld és kommunista frakcióiban ülnek, egyikük a hazugságoktól hemzsegő Soros-Sargentini jelentés összeállítója, Judith Sargentini.Ahmed H. befogadása érdekében leveleket is küldött Hidvéghi Balázs több bürokratának, de azok még nem válaszoltak.A szír migráns mellett továbbá mindvégig kiállt a Soros György által pénzzel alaposan kitömött Amesty International, amely 2015 óta védi a terroristát a magyar emberek érdekeivel szemben.Azonban az Amnesty munkatársai nem tolonganak a terrorista befogadása érdekében.