Brutális vihar csapott le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére - fotók

Kisvárdán egy élelmiszer-áruház, Mátészalkán pedig a vasútállomás egyik épületének tetejét rongálta meg a csütörtök délutáni szélvihar - számolt be a károkról több országos és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei portál. A megyében több útszakaszon és vasútvonalon is akadozik a közlekedés.



A Szabolcs Online tudósításában azt látható, hogy az egyik élelmiszerlánc kisvárdai üzletének tetejét hámozta le, a 4-es út mellett pedig melléképületeket döntött össze a szél. Mátészalkán állatmenhely kenneljeit borította fel a vihar, Nyírkarászon buszmegállót borított és a templom tetőszerkezetét rongálta meg a szél.



Az idokep.hu oldalon nyíregyházi villámárvizekről, kidőlt villanyoszlopokról posztoltak fotókat és videókat, a képek tanúsága szerint az erős szél a mátészalkai vasútállomás egyik épületének tetőszerkezetét is megrongálta.



A kisvárdai Várkerti Stadionban a mintegy húsz percig tartó ítéletidőben az egyik edzőpálya mellett álló fasort csavarta ki gyökerestül a szél, összedöntve a pályát övező kerítést és ráborítva a pályára a fákat - olvasható az NB I-ben szereplő Kisvárda Master Good futballcsapatának honlapján.



Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es út 311-es kilométerénél egy műszaki hibás kamion miatt jelenleg félpályán, a 313-as és a 317-es kilométer között a viharban kidőlt fák miatt váltakozva halad a forgalom. A 381-es, Kékcsére vezető utat Kisvárda közelében a viharkárok miatt teljesen le kellett zárni.



A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz az időjárás. A Mávinform közleménye szerint Nyíregyháza és Kemecse között fakidőlések miatt csak egy vágány használható. A záhonyi vonal távolsági vonatainál 180-240, esetenként 240-300 percet késnek a vonatok. Hasonló a helyzet a Debrecen-Fehérgyarmat vasútvonalon is, Nyírgelse és Nyírbátor között fa dőlt a vágányra, ezért azon a vonalszakaszon 90-180, esetenként 180-240 perces késésekkel kell számolni.



Korábban írtuk:



Lakóházakra és középületekre dőlt fák, kitört villanyoszlopok és leszakadt vezetékek eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére csütörtök kora délután lecsapó vihar miatt - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott szóvivője az MTI-vel.

Dudás Szilvia elmondta, a legnagyobb pusztítást Kisvárda környékén okozta a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső és az orkánerejű szél. Autókra, középületekre, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek fák, épületek tetőszerkezetében tett kárt a vihar, több út pedig járhatatlanná vált.

Több mint hetven településen nincs áram Szabolcs-Szatmár-Beregben



A csütörtöki vihar miatt több mint hetven Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen nincs áramszolgáltatás - közölte az E.ON szóvivője az MTI-vel.



Varga Ivett elmondta: jelentős károkat okozott a vihar az áramhálózatban, az erős szél több településen villanyoszlopokat tört ki és elektromos vezetéket szakított le.



A városok közül Kisvárdán, Mátészalkán, Nagyecseden, Vásárosnaményban és Dombrádon, a kisebb községek közül például Kocsordon, Ajakon, Ófehértón és Bátorligeten nincs áram.



Egy-egy hálózati szakasz több pontján keletkeztek károk, amelyek kijavítására a szolgáltató a szomszédos megyékből csoportosít át szakembereket, és szerződéses partnereket is bevon a kármentesítésbe - tette hozzá Varga Ivett.

Kora estig több mint ezer segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem megyei ügyeletére, néhány településen belül egyszerre több mint tíz riasztás érkezett a tűzoltókhoz - ismertette.



Hozzátette, az egységek megfeszített munkával folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán.



Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét fél kettőkor érte el a zivatar helyenként jéggel és óránkénti 60-90 kilométeres viharos széllel, a térségben legalább harminc milliméter eső esett.



Bökönyben kémény dőlt rá egy családi ház tetejére, Nyíregyházán garázsokba folyt be az esővíz, Nyírlugoson fa dőlt egy lakásra és a ház lakóját elzárta a külvilágtól, Gyulaházán tornaterem, Kisvárdán pedig középiskola tetejét vitte le a szél.



Ajaknál kamion borult az árokba, a sok eső miatt Kékcse környékén járhatatlanokká váltak az utak, több útszakaszt pedig fakidőlések miatt kell lezárni. Útra borult fák akadályozzák a közlekedést Kisvárda körzetében a 4-es úton, Járminál a 49-es, Nyírmadánál a 41-es úton, valamint többek között Baktalórántházánál és Ramocsaházánál is.



A rendőrség azt közölte, hogy a vihar okozta áramszünet miatt szünetel a határforgalom a magyar-ukrán határon, a beregsurányi és a lónyai, valamint a magyar-román határon a vállaji közúti határátkelőhelyen.



A Szabolcs Online beszámolójában azt írta, a vihar a Kisvárda-Anarcs-Szabolcsbáka-Gemzse-Ilk-Vásárosnamény vonalon okozott nagy károkat. Nyíregyházára cseresznye méretű jéggel kísért heves zivatar csapott le, Nyírkarászon a templom tetejét bontotta meg a szél, Mátészalkán pedig az állatmenhely épületét tette tönkre a vihar.



Korábban írtuk:



Folyamatosan kapják a bejelentéseket a tűzoltók a kora délutáni vihar nyomán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - közölte csütörtök a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője az MTI-vel.



Tóth Gabriella elmondta, Ajaknál kamion borult az árokba, a sok eső miatt Kékcse környékén járhatatlanokká váltak az utak, több útszakaszt pedig fakidőlések miatt kell lezárni.

Abaújban fák dőltek az útra



Abaúj térségére is lecsapott a szélvihar csütörtök délután, több helyen fa dőlt az útra - tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.



Dojcsák Dávid közölte: a kidőlt fák adják a legtöbb munkát a tűzoltóknak.



Gönc és Hidasnémeti között, valamint Encs térségében láncfűrésszel távolítottak el az útról fákat. Abaújváron hétméteres, Sárazsadánynál, a 37-es úton pedig tizenöt méteres fa dőlt ki. Hidasnémetiben egyszerre három fa volt az úttesten.

Útra borult fák akadályozzák a közlekedést Kisvárda körzetében a 4-es úton, Járminál a 49-es, Nyírmadánál a 41-es úton, valamint többek között Baktalórántházánál és Ramocsaházánál is. Gyulaházán tornaterem tetejét bontotta meg a szél - ismertette.Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett bejelentés.