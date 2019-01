Böjte Csaba a pápa erdélyi látogatásáról: A Somlyón fog dobogni az Egyház szíve!

Ferenc pápa május 31-én kezdődő, háromnapos romániai apostoli útjának részeként június 1-jén a csíksomlyói ferences Mária-kegyhelyre is ellátogat, és szabadtéri szentmisét mutat be a két Somlyó-hegy közti nyeregben. A pápalátogatás hírével kapcsolatban Böjte Csaba ferences szerzetest kérdezte a– Azt mondják, ahol a pápa van, ott dobog az Egyház szíve. Nagy dolognak tartom, hogy június elsején, pont gyermeknapon, ami számomra külön ízt ad az egésznek, a világegyház szíve itt, Somlyón fog dobogni. Nagy szeretettel hívjuk, várjuk a magyarországi kedves testvéreket, jöjjenek, örvendezzünk együtt a látogatásnak. Vállalták, hogy fent, a nyeregben, a pünkösdi búcsú előtt egy héttel legyen a szentmise, amit maga Ferenc pápa fog bemutatni. Jó lesz vele együtt imádkozni.– Székelyföldön nagyon-nagyon sok szép látnivaló van, a csíksomlyói kegytemplomon túl is. Akik megtehetik, azokat arra biztatnám, jöjjenek el június 1-jére, egy hét szabadságot vegyenek ki, és töltsék velünk. Mi, magunk a gyermekekkel nagy szeretettel várunk mindenkit, azt is el tudom képzelni, hogy valaki lejön, s csillagtúraszerűen végigjárja több házunkat is. A tusnádfürdői háztól a gyermekek szívesen elvezetik a vendéget a Medve-tóhoz, a gyergyói háztól a Szent Anna-tóhoz, és így tovább. Jól el lehet tölteni egy hetet Székelyföldön, a Csíksomlyói Szűzanya mellett még Ferenc pápa is ott lesz, és részt lehet venni a pünkösdi búcsún – sok lelki élmény, ez kész „lelki cunami" lehet. Én ott leszek egész héten, és megpróbálok mindenkit vendégül látni.– Ha én elmegyek egy bajban lévő, szegény emberhez, sokszor nem az adomány a legfontosabb, hanem az a tény, hogy ott vagyok. Jézus nem vitt adományt azoknak, akiket meglátogatott, de a jelenlétével azt üzente: "Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád." Hányszor elénekelték az utóbbi évszázadokban Székelyföldön a pápai himnuszt! S most maga a pápa eljön, velünk ünnepel, hogy kifejezze a szeretetét, a ragaszkodását a katolikus székelyekhez! Ott a helyünk mindannyiunknak!