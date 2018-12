Bogárdi Szabó István: találjuk meg az ünnepben a csendet!

A református püspök kiemelte: a 21. századi ember megrémül a csendtől, és attól, hogy magára marad. "A csend azonban segít, hogy a lényegre figyeljünk".



Úgy fogalmazott: az ünnepé beszélő csend, "arra való, hogy meghalljuk benne a karácsony történetét. Ebben a csendben végre nem mi beszélünk, hanem az angyalok énekelnek, nem mi kiabálunk, hanem a pásztorok buzdítják egymást, hogy menjenek Betlehembe, nem mi mondjuk a mondókánkat, hanem meghalljuk a három királyok hódolását. És végül talán meghalljuk annak a gyermeknek is a halk és szelíd hangját, aki igazi életre hív bennünket". Bogárdi Szabó István beszélt arról is, hogy az ember mohón vágyik Isten és a másik ember közelségére. Életünk szerves része a bensőségesség, az intimitás, nélküle elpusztul az ember, a 21. századi civilizáció azonban erőszakosan és durván rátör legbelső világunkra.



Az emberek életük legszentebb, legbensőségesebb pillanatait osztják meg egymással a közösségi médiában, ugyanakkor kétségbeesnek, ha valaki "beletrollkodik" nyilvánossá tett életükbe. Minden intimitás föl van tépve, minden meg van mutatva és túl van harsogva. Isten azonban, noha képes lenne a világot megrengető erővel szólni az emberhez, mégis alig hallható szóval, a saját lélegzetünknél is halkabban szólít meg minket, mert közelebb van hozzánk, mint mi önmagunkhoz - mondta a református püspök.