Beszélgetni akart az ismerősével, kapott szendvicset is, aztán kést rántott

Többször megütötte, majd egy késsel megvágta ismerőse tarkóját egy férfi Békéscsabán. A késelő az eset után elmenekült, de a rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.hajnali 3 órakor csöngetett be egyik ismerőséhez egy békéscsabai férfi március 26-án azzal, hogy beszélgetni akar. Ismerőse beengedte, majd egy szendviccsel is megkínálta. Beszélgetés közben a 41 éves O. B. hirtelen ordibálni kezdett, majd többször arcon ütötte vendéglátóját, aki az ütésektől a földre esett. A férfi ezután felkapott egy kést az asztalról és megvágta vele ismerőse tarkóját. A megtámadott, vérző férfi ekkor felállt és kiszaladt a lakásból, majd a házától nem messze, egy non-stop üzletben kért segítséget. O. B. ide is követte, de a bántalmazott férfi becsukta a bolt ajtaját, így oda nem tudott bejutni. A boltban dolgozó nő, azonnal hívta a mentőket és a rendőrséget is, de a késelő eközben elmenekült.A helyszínre érkező rendőrjárőrök rögtön látták, hogy a megtámadott férfi erősen vérzik, és gyors segítségre van szüksége. Az egyik rendőrnő korábban részt vett a Police Medic képzésen, ahol sérültellátó végzettséget szerzett. Autójában ott volt az a táska, amelyet a tanfolyam résztvevőinek biztosított az Országos Rendőr-főkapitányság. A felszerelésből egy nyomó-szorító kötéssel csillapította a vérzést, és így adta át a sérültet a kiérkező mentőknek. A férfi ellátása közben megnevezte a támadóját a rendőröknek, akik előtt nem volt ismeretlen O. B., mert korábban is többször intézkedtek már vele szemben.Időközben a késelő férfi egy másik ismerőséhez ment, aki látva a férfi zavart viselkedését mentőt hívott hozzá. A kórházban a korábban is intézkedő rendőrjárőrök azonnal felismerték, hogy a beszállított beteg a késelés elkövetője lehet, így alig 40 perccel a bejelentés után elfogták a férfit. A Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vette és súlyos testi sértés megalapozott gyanújával büntetőeljárást indított ellene.