Benzinkutas átverések - Elképesztő, miket árult el egy volt kutas a trükkökről

Fotónk illusztráció. Forrás: Pixabay

egy nővel, aki egykor benzinkúton, shoposként dolgozott. Több mint 15 évvel ezelőtt és egyetlen esztendeig ugyan, de az egykori trükkök emlékei erősen élnek benne, és egytől egyig el is mesélte őket. Azt hozzátette, fogalma sincs arról, manapság hogyan zajlik az élet a töltőállomásokon, már egészen mással foglalkozik.Első munkanapjától kezdve nem titkolták a nő előtt a többiek, miként zajlik az élet azon a kúton. A „kettesnél" állva eleinte nagyokat pislogva látta a főkasszában álló kolléganője összedolgozását az autókat tankoló kollégákkal. Ez a pénztár működik az ablaknál, egyértelműen ezt használták többször, az üveg mellett állva lehetett ugyanis működtetni a benzinkutak klasszikus trükkjének tűnő „akasztást".Az oszlop melletti megálláskor az autósok nagy része bemond egy összeget a hozzá lépő kutasnak, hogy éppen mennyiért kér üzemanyagot. Százból 99-en ezzel a lendülettel elindulnak befelé, lapozgatják az újságokat a shopban, csokit választanak, vagy beállnak a sorba. Ezt használják ki az ügyeskedők - olvasható a riportban.Ha 2000-et mondtak, akkor 1800-ért töltött valójában üzemanyagot az autójukba a kolléga, ha 4000-ért kértek benzint vagy gázolajat, akkor 3500-ért tankolt nekik, ha 5000-ért kért, akkor 4200-ért, és így tovább. Kétezernél a két ujjával fogta meg az állát, és mutatta a jelzést az ablaknál álló shoposnak, 3000 ezernél a három ujjával. Ha tele kérte az ügyfél, akkor a kutas a felfújt pofazacskóit mozgatta jobbra, balra, mint amikor fogmosás után öblögetünk. Két másodpercre egymásra néztek, ennyi elég volt.Manapság egyre több a kamera, nehezebb “kannázni", de nem volt ez mindig így. Évi szerint simán ment ez is, az állomáson dolgozók autóiba mindig volt ingyen üzemanyag, talán egyesek még árulták is szűk baráti körben a lopott benzint, gázolajat.A kutastól kért mennyiség bemondása után néhány ügyfél nem csak az újságokhoz lépett oda, hanem mondjuk bement a mosdóba is. Azaz teljesen szem elöl tévesztette a saját kocsiját. Nos, aki közülük tele kérte az autóját, Évi szerint annál bizony elő-előfordult, hogy 4-5 liternyi pluszt egy előkészített kannába töltött a kutas. Ezzel a trükkel jellemzően a nagyobb tartállyal szerelt, szinte üresen érkező járművek tulajdonosait húzták le, mert náluk – a nagyobb mennyiség miatt – biztosan nem mutatta ki a jármű műszere a csalást.Amikor már 35-40-45 liter belecsurgott az autóba, és még nem kattant a pisztoly, akkor lehetett “kannázni".Évi szerint ez a trükk volt a legnehezebb, állítja, ő nem csinálta, csak a kolléganői. „A lényege, hogy a tíz-, vagy pláne a húszezressel fizetőknek minél több kis címletű papírpénzzel adtak vissza. Egy darab papírpénzzel kevesebbet, rendszerint egy ötszázassal. Ehhez rutin kellett és ügyesség. Egyszerre kellett hangosan számolni a valóban visszajáró pénz darabját, miközben valójában eggyel kevesebbet nyomtak az ügyfél kezébe. Fontos, hogy mindezt kedvesen mosolyogva."Az egykori shopos szerint itt bizony elő-előfordult, hogy megszámolták az autósok a visszajárót, és szóltak, hogy kevés. Mi történt ezután? Semmi!„Kedvesek, segítőkészek, és mosolygósak voltak közben. Mindhárom lényeges, előre köszönni, kedvesnek lenni, lássa és érezze az ügyfél, hogy jó ember áll a pénztárban. Aki érte van, mindenben őt szolgálja, és ugye tudjuk, aki dolgozik, az hibát is véthet. Kivel ne fordult volna már elő, hogy véletlenül elszámolt egy darab papírpénzt? Ha lebuktak, kedvesen elnézést kértek, ne haragudjon, parancsoljon, itt a visszajáró!Soha nem mondta senki a kollégáim szemébe, hogy szándékosan számoltak kevesebbet egy ötszázassal, hiszen direkt mutatták a pénz leszámolását, amit hangosan ki is mondtak."