Benyújtották a családvédelmi akciótervhez szükséges törvényjavaslatot

Benyújtotta a kormány a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot.



A javaslat az Országgyűlés honlapján jelent meg péntek délután. A módosítás érinti a személyi jövedelemadóról és a családok támogatásáról szóló törvényt.



A részletes indokolásban elsőként szerepel, hogy a babaváró támogatásnak, valamint a nagycsaládok személygépkocsi-szerzési támogatásának szja-mentessége miatt módosítják a személyi jövedelemadóról szóló törvényt.



A javaslat tartalmazza a gyermekvállalási korban lévő házaspároknak elérhető - legfeljebb tízmillió forintos - babaváró támogatásként nyújtott kamatmentes kölcsönhöz kapcsolódó állami kezességvállalás főbb szabályait is.



A kormány felhatalmazást kapna arra is, hogy rendeletben szabályozza a babaváró támogatással nyújtott kölcsönhöz kapcsolódó állami kezességvállalás részletes szabályait.



Az általános indokolásban hangsúlyozták: a vágyott gyermekek megszületése előtt álló akadályok elhárítása, a fiatalok felelős életkezdésének és gyermekvállalásának támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a gyermeket vállaló és nevelő családok otthonteremtési terveinek könnyítése, a családi élet és a munkavállalás egyensúlyának biztosítása, valamint a családbarát szemlélet megerősítése közös felelősség, alapvető nemzeti érdek.



A hosszú távra tervező és következetes családpolitika szolgálhatja érdemben a demográfiai értelemben is önfenntartó, fiatalodó, családjai, így saját jövőjében is biztos nemzet céljait. A családalapításhoz és gyermekneveléshez elengedhetetlen stabilitást a tervezhető, egyéni élethelyzetekhez igazodó, egyszerre célzott és rugalmas családbarát lehetőségek szolgálják - írták.