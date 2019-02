Bedrogozva ült a volán mögé, két vétlen ember halálát okozta

Jogerősen hat év börtönbüntetésre ítélte a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság azt a férfit, aki két vétlen ember halálát okozta azzal, hogy kábítószer hatása alatt vezetve autóját, fékezés nélkül belerohant a szemben haladó járműbe - ismertette a döntést a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az eset 2017. november 5-én történt a 37-es számú főúton. A férfi egyedül autózott Sárospatak felé, amikor minden előzmény nélkül áttért a menetirány szerinti bal oldalra és fékezés nélkül frontálisan összeütközött a szemből érkező autóval. A vétlen autó sofőrje a fékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést. Az autóban négyen ültek, ketten a helyszínen életüket vesztették. A sofőr és a negyedik utas nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.



A bíróság a vádlottat hat évre eltiltotta a közúti járművezetéstől is.



Az ítéletben kitértek arra is, hogy nemcsak az ittas vezetés, hanem a kábítószer hatása alatti járművezetés is bűncselekmény, mindkét szer fogyasztása jelentősen növeli a baleseti kockázatot, hatásukra növekszik az észlelési idő, és tompulnak a reflexek.