Balla Irma-gyilkosság: Tizenöt év fegyházra ítélték az emberöléssel vádolt férfit - Részletek

A Balla Irma debreceni fideszes önkormányzati képviselő meggyilkolásával vádolt D. Lajos érkezik az ellene nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt indult büntetőper tárgyalására a Nyíregyházi Törvényszéken 2019. január 31-én.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Schönstein Sándor, az áldozat fia hallgatja az ítélethirdetést. Korábban őt vádolták a gyilkosság elkövetésével. Fotó: MTI/Balázs Attila

A Balla Irma debreceni fideszes önkormányzati képviselő meggyilkolásával vádolt D. Lajost elvezetik a büntetőper tárgyalásáról a Nyíregyházi Törvényszéken 2019. január 31-én. Fotó: MTI/Balázs Attila

Nem jogerősen tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte a Balla Irma debreceni fideszes önkormányzati képviselő meggyilkolásával vádolt férfit csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszék.A vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett, az ügyész pedig életfogytiglan kiszabásáért.A gyilkosság miatt korábban az áldozat fiát, ifj. S. Sándort első fokon 12 év fegyházra ítélték, de másodfokon új eljárást rendeltek el, majd felmentették. Az ügyben 2013 novemberében ismét nyomozás indult; D. Lajost tavaly februárban hallgatták ki először gyanúsítottként.Frissítve:Bodnár Zsolt tanácsvezető bíró a tényállást ismertetve elmondta, a 39 éves vádlott többször volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt, most is jogerős szabadságvesztését tölti. A férfi 2007. március 10-én - feltételes szabadságra bocsátása után - segédmunkásként dolgozott egy debreceni ingatlanon, amelynek a telekszomszédja volt a sértetté. Március 31-én az állásából elbocsátották, ezért az anyagi gondokkal küszködő férfi elhatározta, hogy az általa egyedülállónak megismert asszonytól fog pénzt vagy egyéb értéket szerezni.Április 6-án este tíz óra körül az építési területről ment át a házba, és az építkezésről magához vett feszítővassal az ágyban olvasgató asszonyra támadt. A fejét, arcát, nyakát nagy erővel több helyen megütötte, majd a nyakát úgy megszorította, hogy az asszony azonnal meghalt. A férfi az áldozat mobiltelefonját, mp3-lejátszóját és húszezer forintját vitte el a lakásból; a telefont később a városban elásta, a pénz pedig elköltötte.A holttestet másnap találta meg az áldozat fia.A bíró az ítélet indoklásában kifejtette: a szakértői vélemények szerint az asszony a fején és a nyakán legkevesebb huszonegy sérülést szenvedett el, életét valószínűleg a gyors orvosi segítség sem menthette volna meg.A támadás rendkívül brutális volt, a vádlott addig ütötte a sértettet, amíg életjelt adott - ismertette.Bodnár Zsolt kitért arra, hogy D. Lajos egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett. 2007 májusában azt állította meghallgatásán, hogy csak a munka miatt mentek át a sértett ingatlanára.Akkor részletezte, hogy miként jutott be a nő házába, pontos leírást adott a szobák beosztásáról, a berendezési tárgyakról, a sértett elhelyezkedéséről és ruházatáról, valamint az ellopott értékel sorsáról is."Ügyészi kérdésre, hogy tisztában van-e a vallomásának következményeivel, azt mondta, igen, de jobb, mint bűnösként égni, és ez amúgy is egyszer kijött volna belőlem, nem bírtam volna magammal, nem bírtam volna magamban tartani" - idézett a korábbi periratokból Bodnár Zsolt. Megjegyezte: a képviselőnő meggyilkolása miatt indult büntetőeljárás ekkor bírói szakban tartott az áldozat fia, ifj. S. Sándor ellen.A férfi három nappal később is elismerte a bűncselekményt, de akkor már több részletről nem beszélt, arra hivatkozva, hogy nem emlékszik mindenre. Egy korábbi meghallgatásán azt is beismerte, hogy aznap amfetamin tartalmú kábítószert fogyasztott; ezt később az orvosszakértői vizsgálat is igazolta., így az eljárásban már nem vehették figyelembe.D. Lajos DNS-ét megtalálták az asszony ágytakaróján és fehérneműjén, így vallomásai mellett ez a tény is erősítette a vádat.Bodnár Zsolt elmondta,, azt, hogy a gyilkosságot akkor követte el, amikor feltételesen volt szabadlábon, enyhítő körülményként pedig az időmúlást és részben a két beismerő vallomását vették figyelembe.A törvényszék szerint indokolt a határozott tartamú szabadságvesztés törvényi maximumának kiszabása, a beismerő vallomásokra tekintettel azonban a bíróság nem látta indokoltnak az ügyészség által indítványozott életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását - közölte.Az első fokon eljáró Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt 12 év fegyházra ítélte, de a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla új eljárást rendelt el az ügyben. A megismételt elsőfokú eljárásban aztán a Debreceni Törvényszék bizonyítottság hiányában felmentette a vádlottat, majd ezt a döntést az ítélőtábla helybenhagyta.Az Országos Rendőr-főkapitányság 2013 novemberében rendelt el ismét nyomozást az ügyben. A bizonyítékok alapján D. Lajost gyanúsítottként hallgatták ki. A Nyíregyházi Törvényszék a 2016 márciusában indított büntetőperben tizenöt tárgyalási napot tartott, több tanút és mintegy tíz szakértőt hallgatott meg.A harminc hónapot előzetes letartóztatásban töltő férfi korábban bejelentette, hogy a jogerős ítélet után perújítást kezdeményez a kártérítési ügyben.