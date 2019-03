Bakondi: növekedni fog a migrációs mozgás a meleg miatt

Növekedni fog a migrációs mozgás a meleg miatt a balkáni útvonalakon - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szerdán. Bakondi György azt mondta: a tapasztalatok szerint a migránsok a téli időszakban szeretnek járműveken, vonatokon elrejtőzni és a hideg időjárás miatt viszonylag kevesen próbálkoznak a zöldhatáron átjutni.Hozzátette: a szerb határnál negyvennél is több esetben tettek kísérletet illegális határátlépésre az elmúlt 24 órában és több mint 1700-an próbálkoztak idén. Holott ez a határátkelő nem része a fő irányvonalnak, mivel Szerbia és Montenegró irányából is a legtöbben Boszniába akarnak eljutni, onnan pedig Horvátország és Szlovénia a cél.Megjegyezte: ha a horvát határvédelmi erők szigorítást vezetnek be vagy javul a szlovén kerítéses határőrizet hatékonysága, akkor a visszaküldött migránsok egy része ismét Szerbiába kerül és onnan vagy a magyar-szerb vagy a román határon tesznek kísérletet illegális határátlépésre.Magyarország ugyan nem a fő irányvonal része, de az illegális migrációs terhelés így az 50 főt is elérheti naponta a határon - közölte.Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, az Európai Bizottság vonakodik pénzügyi segítséget nyújtani azoknak az országoknak, amelyek a schengeni határok őrizeténél teljesítették és teljesítik feladatukat, így az európai parlamenti választások után újra kell gondolni ezt a rendszert.