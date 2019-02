Bakondi: a menekülthullámban egyre többen lehetnek, akik veszélyt jelenthetnek

A menekülthullámban egyre többen lehetnek olyanok, akik közvetlenül komoly veszélyt jelenthetnek az európai belbiztonságra - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában. Bakondi György azt mondta: nagyjából ötezren vannak olyan európai uniós vagy bosnyák állampolgárok, akik kimentek harcolni a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezethez. Ezek az emberek katonai kiképzést kaptak, harcokban vettek részt, terrorcselekmények elkövetésében érintettek. Az ő visszatérésük eddig soha nem látott veszélyt jelenthet az európai emberek biztonságára nézve - közölte a főtanácsadó, aki szerint a boszniai helyzet az átlagosnál is kockázatosabb, mivel oda az elmúlt napokban jelentős számban érkeztek migránsok.Bakondi György azt is kiemelte, fontos lépés lenne, ha azok a "hangzatos szólamok", amelyek szerint a külső határokat meg kell erősíteni, s meg kell állítani a tömeges illegális migrációt, nemcsak a politikai beszédben, hanem a valóságban is megjelennének a nyugat-európai országokban.