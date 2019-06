Az uniós kártya nem váltja ki az utasbiztosítást

Az alkuszok szövetségének közleménye szerint az eek az egészségügyi ellátással közvetlenül összefüggő költségeket fedezi, így nem lehet vele megfizetni olyan kapcsolódó kiadásokat, mint például a betegszállítás költségei, az utastársak és hozzátartozók utazásával kapcsolatos ráfordítások, a poggyászkár. Emellett a külföldön kiemelt jelentőséggel bíró 24 órás telefonos asszisztenciát sem nyújtja a bajba került utasnak. Ha a rászoruló utast magán egészségügyi intézményben látják el, a kártya az ellátásnak csak egy részét fedezi. Emellett számos országban az állami szolgáltatók esetében is önrészt kell fizetni az ellátásért, egyes uniós államokban pedig visszatérítéses rendszer működik, vagyis az ellátás és a gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülőnek kell megelőlegeznie. Ezeket a problémákat egy megfelelő utasbiztosítás segíthet áthidalni.



A FBAMSZ közleményében rámutatnak, hogy az utasbiztosítást mind az utazási célpont, mind a tervezett program alapján célszerű "testre szabottan" megkötni. Az orvosi ellátások kapcsán a környező országokban 25-30 millió forintos, távolabbi célpontok esetén 60-75 millió, míg Kanadában vagy az Egyesült Államokban 100 millió forintos térítési limitet igénybe venni. Fontos tudni, hogy az utazás előtt is fennálló betegségre általában nem nem terjed ki a biztosítás, és az utasbiztosítások egy része a terhességgel kapcsolatban előálló esetleges problémákat sem fedezi. A Netrisk.hu portál azt közölte az MTI-vel, egyre jellemzőbb az a tendencia, hogy az utasok - az internetes összehasonlító oldalak által kínált megoldásokra hagyatkozva - az utolsó pillanatra hagyják az utasbiztosítás megkötését.



A biztosítás-közvetítő portál adatai szerint az ügyfelek 40-50 százaléka az utazás előtti napon, több mint 20 százalékuk pedig az elutazás napján köti meg a biztosítási szerződését. A portál szerint az utazás napján megkötött utasbiztosítások kapcsán két dolgot érdemes figyelembe venni: egyrészt a díjfizetés ilyen esetekben már csak bankkártyás fizetéssel teljesíthető, másrészt a biztosítási fedezet értelemszerűen csupán az adott nap hátralévő részére vonatkozik. Emellett néhány biztosító azt is kiköti, hogy a náluk kötött aznapi utasbiztosítás esetén a szerződéskötés pillanatában még magyarországi területen kell tartózkodni - olvasható a Netrisk.hu közleményében