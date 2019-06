Az extrém hőség a méhészeket is sújtja

Az extrém hőség sem kedvez a méhészetnek, mert rövidebb ideig virágoznak a növények, és a méheknek a kaptár hűtésével is foglalkozniuk kell - közölte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke pénteken az M1 aktuális csatornán.



Bross Péter azt mondta, a növények virágzási időszaka körülbelül felére csökken, emiatt a méheknek kevesebb idejük van nektárt gyűjteni.



Tovább csökkenti ezt az is, hogy a méhek nektár helyett vizet hordanak, amellyel a kaptárt hűtik, hogy az ne hevüljön fel. A kaptár állandó hőmérséklete nyáron 30-35 fok között van, de a napsütés miatt akár ötven fokra is felmelegedhet - ismertette.



Hozzátette, a nagy meleg a méhésznek sem kedvező, mert védőruhába beöltözve kell a napon dolgozniuk.



Korábban az akác virágzásakor az eső esett három hétig, ami szintén megviselte az ágazatot - idézte fel.



Bross Péter beszélt arról is, a kormány hatszázmillió forintot biztosít idén a méhcsaládok egészségügyi állapotának megőrzésére. A méhészek a kérelmeket június 15. és augusztus vége között elektronikusan nyújthatják be.



A támogatás mértéke méhcsaládonként 500 forint, ez a "gesztus értékű felajánlás" szerinte azt mutatja, hogy a kormány fontosnak tartja a méhészágazatot - vélekedett.



