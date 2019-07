Az Emmihez tartozó minden területre több forrás jut jövőre

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) felügyelete alá tartozó területek mindegyikére több forrás jut jövőre - mondta Kásler Miklós miniszter pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.



A tárca vezetője az érintett ágazatok 2020-as költségvetésének főbb számait ismertetve közölte: összesen 592 milliárd forinttal jut több forrás az Emmi által koordinált területekre jövőre, mint az idén.



Kiemelte, hogy a jövő évi költségvetés középpontjában a családok állnak; a kormány 2010 óta megduplázta a családok támogatását, amely a GDP 4,6 százalékát teszi ki.



Családtámogatásokra jövőre 2228 milliárd forintot biztosít a kormány, ez 224 milliárd forinttal több, mint az idei, 2010-hez képest pedig a növekedés 1300 milliárd forint.



Ezen belül a babaváró program keretében mintegy 420 milliárd forint szabadon felhasználható kamatmentes hitelhez jutnak a családok. A családokat érintő adókedvezmény összege is tovább nő, ez - az első házasok kedvezményével együtt - várhatóan eléri a 358 milliárd forintot - ismertette a számokat a miniszter.



Jelezte, jövőre több jut gyermekétkeztetésre is, a 2020-as büdzsében erre 82 milliárd forintot biztosított a kormány, ez 50 milliárddal több az e területre fordított 2010-es ráfordításnál.



Az egészségügyet érintve Kásler Miklós elmondta, hogy jövőre ez az ágazat 1968 milliárd forintban részesül, ami 184 milliárd forinttal több az idei előirányzatnál, és 770 milliárddal több a 2010-es forrásnál.



Emlékeztetett arra, hogy a kormány új egészségügyi programot indított, amely a betegségek megelőzésére helyezi a hangsúlyt az alapellátástól a szűréseken át a fertőzések elkerüléséig. Az erre fordított összegek is nőnek - jelezte a miniszter. Hozzátette: a kormány továbbviszi a tavaly kidolgozott öt nemzeti programot, amelynek része a keringési, a daganatos, a mozgásszervi, a mentálhigiénés betegségek megelőzése, ellátása, valamint a gyermekellátás is.



Kásler Miklós kitért az Egészséges Budapest Programra (EBP) is, amelynek forrásai elkülönülnek az egészségügyi ágazat költségeitől. Elmondta, a közép-magyarországi régió egészségügyi fejlesztéseit magában foglaló program keretösszege 700 milliárd forint, és tartalmazza az országos intézetek, a társkórházak - köztük négy egyházi intézmény -, valamint 32 szakrendelő fejlesztését a központi régióban. A fejlesztések nemcsak a kor színvonalának megfelelő épületek kialakítására korlátozódnak, hanem gépek, műszerek beszerzését, korszerűsítését is lehetővé teszi - közölte.



Hasonlóan magas az oktatásra fordított jövő évi forrás is: erre 2090 milliárd az előirányzat, amely 60 milliárddal több az ideinél és 645 milliárddal több a 2010-es adatnál - ismertette.



Mint mondta, az ágazat támogatása kiterjed az oktatás teljes spektrumára az óvodától az egyetemig. Ide sorolta a köznevelési infrastruktúra fejlesztését, a jövőre bevezetendő új nemzeti alaptantervet, a pedagógus-továbbképzést, valamint a tankönyvek jövő tanévtől teljes körűvé váló ingyenességét is. Utóbbira az oktatási büdzsén belül 14 milliárd forint jut - tette hozzá.



A kultúra területét említve Kásler Miklós elmondta, erre jövőre 584 milliárd forint forrást biztosít a költségvetés, ami 47 milliárddal több, mint az idei és 412 milliárddal haladja meg a 2010-es szintet. A tárcavezető két területet emelt ki ezen ágazaton belül: a sportlétesítmények kulturális célú használatának támogatását és a Lázár Ervin-programot.



Előbbi kapcsán azt mondta, az ilyen létesítmények nagyszabású kulturális rendezvényeknek adhatnak helyet, ezáltal is emelve e programok látogatottságát, és "a szórakozás mellett erősítik a nemzeti identitást". A Lázár Ervin-program célja - szorosan kapcsolódva az oktatáshoz -, hogy minden általános iskolás tanévenként egyszer ingyenesen eljusson színházba, tánc- vagy cirkuszi előadásra, hangversenyre.



A miniszter a szociális és jóléti intézményi szolgáltatások költségvetéséről beszámolva elmondta, e terület jövő évi előirányzata 738 milliárd forint, amely 53 milliárddal magasabb az ideinél és 413 milliárddal több a 2010-es forráshoz képest. Jelezte, hogy a szociális és gyermekjóléti területeknek nincs olyan szegmense, ahol ne emelkedtek volna a támogatási összegek, különös tekintettel a hátrányos helyzetre, a szegénységre és a fogyatékosság különböző formáira.



A sportfinanszírozást említve Kásler Miklós elmondta, erre a területre jövőre 327 milliárd forintot szán a költségvetés, ez az összeg 24 milliárddal több az ideinél és 263 milliárd forinttal több a 2010-es forrásnál.



