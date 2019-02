Avartüzek pusztítottak az ország több pontján

Avar- és mezőtüzekhez riasztották az ország több térségében, Baranya, Heves, Pest, Somogy és Veszprém megyében a tűzoltókat kedden - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).



Az OKF-nek az MTI-hez is eljuttatott tájékoztatása szerint a Veszprém megyei Külsővat külterületén mintegy hatvan hektáron égett le egy lápos, gépkocsival nehezen megközelíthető terület.



A Somogy megyei Kaposhomok közelében ugyancsak több hektáron, három területen égett az avar, a tűz lakóépületeket, pincéket is veszélyeztetett.



A Heves megyei Atkár határában hat hektáron kapott lángra a nádas, bozótos.



A Baranya megyei Vokány és Palkonya közötti területen mintegy negyven hektáron égett le a mező - ismertették.



Az OKF korábban azt közölte, hogy a Pest megyei Vecsés határában is 20-25 hektáron égett az aljnövényzet egy nádas, fás területen. A lángokat kísérő füst veszélyeztette az M0-s autóút forgalmát is.