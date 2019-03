Áprilisban kezdődik a bölcsődei jelentkezési időszak - hívták fel a figyelmet az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



Sok helyen, így a III. kerületben is, nyílt napokkal várják az intézmények a szülőket, gyerekeket.



Tárnoki Erzsébet, az Óbudai Egyesített Bölcsődék vezetője kiemelte: áprilistól szeptemberig hosszú az idő, ezalatt fokozatosan kell rászoktatni a gyermeket a bölcsődei létre. Van olyan szolgáltatás is, amelynek keretében az anyukákkal közösen játszva szokhatják meg a gyerekek a bölcsődei közeget.



Kovács Andrea, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa kiemelte: nagy kérdés a szülőknek, hogy a gyermek miként éli meg az első nagy szeparációt. Fontos, hogy a szülők és a gyermekek is felkészüljenek az elválásra. A gyereket segíti például, ha otthoni játékát is magával viszi a bölcsődébe - mondta.