Amerikai lap: Orbán Viktor mutatja az utat a Nyugat túléléséhez

Kelet-Európa útja...

A The American Conservativefoglalkozik a magyar kormányfővel. Mint írják, ahogy kipucolták az országból a kommunizmust, éppúgy küzdenek most a nyitott határok rémálma ellen –A lap szerint is a demográfia a kulcskérdés Orbán politikájában. Mint írják, a legtöbb európai országban, így Magyarországon is stagnált a születések aránya. Orbán Viktor ezért nagyszabású tervet hozott létre annak érdekében, hogy ezt a tendenciát pozitív irányba változtassa.Példaként említik a gyes és a gyed rendszerét, a családi adókedvezményt, a lakásvásárlási támogatást a három- vagy többgyermekes családoknak. Megemlítik emellett a Nemzeti Konzultációt is, amelyben a kormány arról kérdezte a magyarokat, hogy a családtámogatás, vagy a tömeges migráció hatékonyabb-e a demográfiai válság kezelésében.

"Világos üzenetet akarunk küldeni Brüsszelnek: Európát csak úgy tudjuk helyreállítani, ha a családokat támogatjuk. Magyarország nem akar sem bevándorlást, sem népességkeveredést"

– idézi a lap Novák Katalin családügyi minisztert.Ilyen szintű nyíltság nyugat-európai politikusoktól elképzelhetetlen lenne a lap szerint. A The American Conservative szerint a demográfiai kérdéshez a családvédelem mellett szorosan kapcsolódik a migráció kérdése.

"A migráció voltaképpen a területünket foglalja el. És amit ők elfoglalnak, azt mi elveszítjük. [...] Állítólag mi ellenségesek, idegengyűlölők vagyunk – akik családtagként, szövetségesként, kitelepített emberekként érkeztek ide, új otthonra találtak. De akik a saját képükre akarják megváltoztatni országunkat, azoknak ellen fogunk állni"

...és Nyugat-Európáé.

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

– idézi Orbán Viktor egy régebbi, 2016-os beszédét az amerikai lap.Kelet-Európa politikailag teljesen más utat követ, mint a Nyugat. Pontosan azért, mert a hidegháború alatt megtapasztalhatta, hogy a kommunista eszme hány ember életébe került. Ez azt eredményezte, hogy többé már nem tud bízni a társadalmi kísérletezésben utazó progresszív ideológiáknak. Nem akar ismétlést ebből a leckéből.Hiszen, mint ahogy a lap is hangsúlyozza, rokon ideológiákról van szó. Mind a kommunizmus, mind a nyílt határokról álmodó multikulti projekt teljesen át akarja rajzolni a nyugati társadalmakat.