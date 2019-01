Álnéven bujkált a kitervelt emberölés miatt körözött férfi, kábítószerből élt

A csávolyi ingatlanban tartott házkutatás során 143 tő növényt, mintegy 6 kilogramm növényi törmeléket, 1,3 kilogramm gyantaszerű anyagot, barna színű folyadékot, valamint kézi permetezőt, transzformátorokat, időzítő kapcsolókat, szagelszívókat, őrlőket, digitális mérlegeket, fecskendőket foglaltak le a nyomozók. A férfinál egy hangtompítós, öntöltő pisztolyt és tíz lőszert is találtak, ami miatt szintén felelnie kell, ahogy azért is, mert az őrizetbe vételekor hamis okmányokkal igazolta magát és a jegyzőkönyveket is hamis néven írta alá.