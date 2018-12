Alapjogokért Központ: ellenzéki képviselők visszaélhettek pozíciójukkal

Az Alapjogokért Központ igazgatójának hétfői kommentárja szerint az Országgyűlés épületében "botrányt okozó" ellenzéki képviselők az "MTVA-székházban tanúsított vélhetően jogellenes magatartásukkal" visszaélhettek pozíciójukkal. Szánthó Miklós elemzése szerint az ellenzéki képviselők azt a rendzavaró stílust "csatornázták be" az épületbe, melynek erőszakos utcai formáját az elmúlt napokban maguk is gerjesztették. Szerinte a "kiscsoportos" tüntetők és "az őket tüzelő ellenzéki politikusok" a valóságtól elrugaszkodott "véleménybuborékban" élnek, mert valójában egy "szűk, marginális csoport agresszív, a balliberális média által látványosnak beállított akciójáról van szó".Az igazgató szerint az országgyűlési képviselői státusz senkit "sem jogosít fel bűncselekmények elkövetésére", sőt, a képviselői mandátum elengedhetetlen feltétele a törvények betartására és betartatására vonatkozó eskü letétele. Hozzátette: az országgyűlési képviselők megbízatásuk teljesítésével összefüggésben valóban beléphetnek közintézmények területére, a köztelevízió műsorának befolyásolása, akadályozása "semmiképpen sem tartozik ebbe a kategóriába". Azok a képviselők, akik eleve azzal a szándékkal mentek be az MTVA épületébe, hogy "petíciójukat beolvastassák", ezzel pedig az adást megzavarják, "nem jogszerűen jártak el, hanem visszaélhettek pozíciójukkal", ami "felvetheti a hivatali visszaélés", valamint a közérdekű üzem megzavarásának gyanúját.