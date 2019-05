Áder: minél többeknek el kell menni szavazni

Minél több embernek élnie kell demokratikus jogaival és el kell mennie szavazni a május végi európai parlamenti (EP-) választáson - mondta Áder János köztársasági elnök szerdán Budapesten, miután cseh kollégájával, Milos Zemannal tárgyalt.Az államfő a Sándor-palotában nyilatkozva kiemelte: cseh partnerével egyetértettek az illegális migráció, a terrorizmus elleni fellépés, a régió és a visegrádi csoport (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) versenyképességének javítása, valamint az energiabiztonság kérdéseiben. Arról is azonos állásponton vannak, hogy az energiabiztonság szempontjából a nukleáris energia használata nélkülözhetetlen - közölte. Hozzátette: Milos Zeman ellátogat Paksra is.Áder János hangsúlyozta a magyar-cseh kereskedelmi kapcsolatok jelentőségét. Emlékeztetett: tavaly a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke megközelítette a 10 milliárd eurót, ezzel Csehország a hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak.Megjegyezte: tavaly több mint 300 ezer cseh kereste fel Magyarországot.A magyar köztársasági elnök kitért rá: Csehországban régi hagyományokra tekint vissza az autógyártás, 150 ezer embernek ad munkát és az ipari termelés 20 százalékát adja ez az ágazat. Az elmúlt években Magyarországon is komoly ágazattá nőtte ki magát az autógyártás, ezért érdemes a két ország kapcsolatait e területen is erősíteni - vélte.Milos Zeman hangsúlyozta: a magyar és a cseh nemzet között rokonszenv, barátság van, Csehország tiszteletbeli szomszédjának tekinti Magyarországot. Méltányolandó, ahogy Magyarország az elmúlt években helytállt a migráció ügyében, még ha bírálni is szokták az álláspontjáért - vélekedett.Azt mondta: az európai kultúra eróziójának példája, ahogyan Franciaországban az apa és anya szavak helyett az "egyes és kettes számú szülő" kifejezéseket használnák iskolai űrlapokon. Elítélte a "multikulturális kísérleteket", függetlenül attól - mondta -, hogy melyik országban hatják végre őket.A cseh államfő arról is beszélt, hogy úgy kell megreformálni az Európai Uniót, hogy az Európai Tanácsé, ne pedig az Európai Bizottságé legyen a döntő szó. A bizottság egy "kiszolgáló szerv", még ha néha Európa kormányaként is viselkedik - fogalmazott.Közölte: a migráció tekintetében "készen állunk, hogy Európa határainak" megvédéséhez hozzájáruljunk, ez rendkívül fontos kérdés.Milos Zeman elmondta: amikor országa júliusban átveszi a V4 soros elnöki posztját, folytatni szeretnék a megkezdett munkát, és elsősorban az energetikára, továbbá az infrastrukturális összeköttetések megteremtésére helyezik a hangsúlyt.